Labbra carnose: come averle con il make up

Avere una bocca da baciare è un desiderio di molte ragazze e donne che possono andare incontro a bassa autostima per delle labbra sottili e fini. Per delle labbra carnose, i rimedi naturali e il make up possono aiutare a risolvere questo piccolo inestetismo. Scopriamo come poter fare con metodi e soluzioni salutari e naturali.

Labbra carnose

I tempi delle labbra a canotto sono terminati e oggi per avere labbra carnose sempre si ricorre a metodi come il filler di botulino o la chirurgia estetica, ma si punta a metodi diversi e altrettanto efficaci, ma sicuramente più naturali e salutari se paragonati all’intervento e alle complicanze che comporta.

Oggi si tende a preferire soluzioni diverse per un effetto fresco e naturale al tempo stesso. Sono diversi infatti i prodotti dall’effetto volumizzante e rimpolpante come le creme o i sieri quali Natulips che danno un effetto diversi e maggiormente gonfio alle labbra facendole apparire più turgide e piene.

L’uso degli scrub dà alle labbra un effetto più pieno proprio perché hanno il compito di stimolare la circolazione sanguigna rendendole maggiormente carnose e voluminose. Si possono preparare degli ottimi scrub labbra a casa con rimedi e ingredienti casalinghi quali olio di oliva e miele che, oltre all’effetto rimpolpante, idratano e nutrono le labbra.

Per avere labbra carnose e riuscire a mantenerle per un certo tempo, è possibile anche fare affidamento sull’olio di jojoba o di argan oppure il burro di karité o di mango che hanno uno scopo rivitalizzante ed energizzante. Non bisogna poi dimenticare gli esercizi di ginnastica facciale che non solo rimpolpano le labbra, ma permettono anche di combattere le rughe e altri inestetismi che colpiscono questa zona.

Labbra carnose: il make up

Non è affatto necessario ricorrere alla medicina estetica per avere labbra carnose, perché, come accade con il naso con il countouring, anche in questo caso, il make up può sicuramente aiutare. Permette infatti di creare un effetto plump e volumizzante che piace molto e che gli stessi truccatori propongono per esaltare questa zona.

In tal caso, bisogna procurarsi gli strumenti del mestiere, ovvero una matita labbra e rossetto nude. Con la matita per le labbra si va a disegnare il contorno, mentre con il pennello si va a sfumare e ripassare il tratto in modo da far risaltare le labbra facendole apparire maggiormente voluminose e piene.

A quel punto, si applica poi un rossetto nude evitando le tonalità opache, ma optando per sfumature dal colore rosa come l’incarnato del viso. In questo modo si dà l’illusione di avere labbra carnose e molto più grandi rispetto al solito. Un altro modo efficace, sempre su consiglio dei truccatori, è giocare con i chiaro scuri.

In questo caso bisogna usare una doppia matita a due nuance con cui disegnare il contorno delle labbra con una matita rossa o rosata e poi applicare un tono leggermente più scuro sull’arco di Cupido per sfumarlo. I lip loss dall’effetto volumizzante aiutano a rimpolpare le labbra e dare un aspetto più pieno.

Labbra carnose: siero rimpolpante

Per ottenere labbra carnose, insieme al make up e a una corretta idratazione delle labbra, è possibile anche usare un prodotto che dona una azione rimpolpante immediata. Si tratta di Natulips, considerato il miglior siero rimpolpante che va a disegnare i contorni e tonificare le labbra. Un prodotto innovativo, facile da usare e privo di controindicazioni.

Rispetto all’intervento estetico, non ha effetti collaterali ed è economico, quindi non necessita di eccessivi sborsi di denaro. Una formulazione a base naturale che ridisegna il contorno delle labbra in modo da averle morbide e carnose, anche solo dopo una passata. Una formula certificata e testata per labbra dai contorni ben definiti.

Si basa poi su dei componenti che, tutti insieme, permettono di ottenere i giusti benefici e vantaggi per labbra carnose. All’interno di una formula come Natulips si trovano elementi naturali che danno volume alle labbra come l’acido ialuronico che ha effetto rimpolpante e levigante; i peptidi, le molecole della frutta che hanno proprietà antiossidanti; l’estratto di peperoncino rosso rende la bocca turgida e l’estratto di portulaca che protegge le labbra migliorando così le’efficacia.

Per applicarlo, bisogna, con l’apposito erogatore, estrarre alcune gocce di prodotto da mettere sulle labbra, massaggiare con movimenti circolari e lasciare assorbire.

