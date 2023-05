Dieta di fine maggio: come prepararsi all’estate

La dieta di maggio favorisce la perdita di peso attraverso una sana e corretta alimentazione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta, quali sono i suoi benefici e come seguirla correttamente, anche per arrivare preparati all’estate.

Dieta di fine maggio

Il modo migliore per tornare in forma e arrivare pronti all’estate è quello di seguire la dieta di maggio, il cui unico obiettivo è quello di aiutare nella perdita di peso e il mantenimento del peso forma attraverso un’alimentazione sana e genuina, che sfrutta gli alimenti tipici della stagione primaverile.

Prima di iniziare a perdere peso è importante disintossicare, purificare e depurare l’organismo ed è proprio a questo punto che gli alimenti tipici della stagione primaverile acquistano una nuova e maggiore rilevanza. La frutta e la verdura di stagione, infatti, sono gli alimenti ideali per iniziare a ripulire l’organismo, grazie alla loro capacità, tra le altre cose, anche di contrastare gli effetti deleteri della ritenzione idrica, mantenere elevati i livelli di energia ed idratazione dell’organismo.

Dieta di fine maggio: consigli

Frutta e verdura andrebbero consumati per almeno cinque volte al giorno. La verdura, sia cruda che cotta, dovrebbe seguire o, in alcuni casi, precedere ad un piatto di pasta, così che le fibre in essa contenute rallentino e facilitino la digestione e l’assorbimento degli zuccheri, facciano sentire l’organismo più appagato e inibiscano il desiderio di mangiare fuori orario.

Nessuna dieta può rivelarsi tale se non preserva, allo stesso tempo, il benessere psicofisico dell’organismo e, in aggiunta, sia variegata. Il nostro consiglio è quello di aggiungere sempre e non togliere mai. Frutta e verdura, da soli, non bastano perché l’organismo ha bisogno di tutto.

Aumentate il consumo delle proteine, moderate quello di pesce e pollame, limitate quello di carne rossa. Infine, allenatevi regolarmente e bevete almeno due litri d’acqua.

La dieta di maggio, dunque, differisce da altre diete. Il suo obiettivo, infatti, non è quello di privare, al contrario! Aiutare ad assumere una nuova consapevolezza nei confronti del cibo è estremamente importante per lo scopo finale. Ed è questo che la dieta di maggio ha a cuore.

Dieta di fine maggio: miglior integratore

In alcune persone, la dieta di maggio è più efficace se supportata dall’assunzione regolare di un integratore alimentare. Questo succede perché, a volte, nonostante l’impegno, il metabolismo lento ostacola il progresso e, pertanto, assumere un integratore alimentare può essere utile al suo risveglio. Un metabolismo che funziona bene spegne il senso di fame, favorisce la perdita di peso e preserva peso forma e benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente

Spirulina Ultra si abbina bene alla dieta di maggio, soprattutto per l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

la Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; la Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.