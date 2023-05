Zanzare: cosa le attira e come si allontanano

Nelle giornate di sole succede che alcuni insetti siano maggiormente prolifici di altri. Sono le zanzare che possono pungere alcune persone invece di altre. Per provare a scacciarle naturalmente, bisogna prima capire cosa le attira in modo da non farle entrare in casa. Vediamo come comportarsi e cosa fare.

Zanzare

Si tratta di insetti che, con le belle giornate primaverili ed estive, cominciano a fare la loro comparsa dentro e fuori casa. Le zanzare sono insetti facilmente riconoscibili, non solo per le punture che puntualmente lasciano sul corpo, in particolare braccia e gambe, ma anche per il loro ronzio alquanto fastidioso.

In natura poi sono presenti tantissime specie che possono causare ponfi alquanto fastidiosi, ma alcuni esemplari rischiano anche di portare delle malattie alquanto pericolose, come la febbre gialla, la dengue, compreso il virus zika oppure la malaria. Sono molto importanti nel processo d’impollinazione dei fiori e delle piante in giardino.

In territorio italiano sono presenti circa 60 specie di zanzare, tra cui le Culex, le più comuni presenti nelle case dove vanno alla ricerca di cibo o di sostanze zuccherine. Un tipo di zanzara che si riconosce per il colore marrone e che tende a palesarsi sia in città, ma anche in campagna. la specie Aedes è di colore bianco e nero ed è giunta in Italia a causa dei commerci.

Se durante il periodo estivo, complice le giornate di sole, sono in numero massiccio, in inverno vanno in diapausa, una sorta di letargo da dove poi si risveglieranno in attesa di momenti e temperature maggiormente piacevoli .

Zanzare: da cosa sono attirate

Sono molti a domandarsi come mai le zanzare tendono a giungere spesso in casa oppure nel giardino e perché pungono soltanto alcune persone. Molto dipende dalle loro preferenze e dalle varie fonti attrattive che possono essere diverse. L’anidride carbonica che si emette con il respiro, il calore corporeo, ma anche cosa s’indossa sono attrattiva per questi insetti.

In base ad alcuni studi effettuati ultimamente, sembra che alcuni odori di certi saponi possano attrarre questi insetti, mentre altri sono degli ottimi repellenti. Le zanzare, secondo gli esperti, non sono attratte dalla sostanza chimica di un determinato prodotto, quanto da un insieme di elementi che coincidono anche con l’odore corporeo.

Alcuni colori come le tonalità rosse e nere dei vestiti e abiti che si indossano rappresentano una calamita per le zanzare, mentre al contrario sarebbe meglio indossare degli indumenti dalle sfumature chiare, come il verde o i colori pastello che tendono a limitare la diffusione di questi insetti evitando così le punture.

Zanzare: come allontanarle

Per scacciare le zanzare da casa o dal giardino ed evitare così di essere punti da questi insetti, è bene affidarsi a rimedi che siano funzionali ed efficaci, anche nel lungo periodo. I veleni e pesticidi non sono adatti, mentre è raccomandabile l’uso di Ecopest Home, un dispositivo che funziona molto bene, come dimostrano i consumatori.

Un repellente valido ad allontanare questi insetti e che agisce, non solo nei confronti delle zanzare, non facendole avvicinare a casa, ma anche verso altri parassiti che possono invadere la casa, quali mosche, pesciolini d’argento, termiti, cimici e roditori. Un dispositivo elettronico, innovativo e un investimento semplice per il benessere della casa.

Non causa nessun tipo di problema o fastidio dal momento che è silenzioso e inodore mettendo al sicuro sia la vita degli esseri umani che degli animali domestici. Funziona grazie a degli ultrasuoni che questi insetti captano evitando di avvicinarsi e a un sistema di protezione che funziona 24h per 7 giorni su 7 con un raggio di azione di 250 metri quadrati.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Molto facile da usare dal momento che basta soltanto collegarlo alla presa di corrente per cominciare a dimostrare la sua efficacia. Ecologico, quindi privo di batterie che possano creare danni all’ambiente. Ha dimensioni compatte in modo da portarlo anche in casa.

Un repellente anti insetto come Ecopest Home non è ordinabile nei negozi fisici o virtuali, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto diffidando così delle imitazioni. Bisogna che il consumatore si colleghi alla pagina ufficiale, inserisca i dati nel modulo e rimanga in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma ed evasione dell’ordine. Si approfitta di una offerta di due dispositivi a 49,90€ con pagamento accessibile con contanti, carta di credito e Paypal.