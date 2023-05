Formiche in casa: come allontanarle senza veleni

Le formiche in casa sono una presenza fissa e indesiderata. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanarle in modo semplice e naturale, con soluzioni alternative ai veleni.

Formiche in casa

Con l’arrivo della bella stagione anche alcuni insetti iniziano a fare capolino, come, ad esempio, le formiche, la cui presenza in casa è molto comune. Esistono specie diverse di formiche, quelle con cui si è comunemente alle prese, in questo periodo, sono quelle alla ricerca di un riparo, in cui trovare cibo e acqua e, in generale, fare provvista per l’inverno.

Le formiche in casa non sono un pericolo per l’uomo, ma si tratta di insetti comunque insidiosi, dai quali è preferibile stare alla larga. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare le formiche dalle nostre case, in modo semplice e rapido, con soluzioni alternative ai veleni.

Formiche in casa: consigli

Le formiche in casa possono essere una presenza fissa e indesiderata, destinata ad aumentare rapidamente di numero, soprattutto perché, proprio casa vostra, può essere per loro una fonte di cibo continua e sicura. Quando, in casa, si scorge la presenza delle formiche, volersene sbarazzare immediatamente è comprensibile. Purtroppo, però, le soluzioni che vengono adottate contro le formiche sono solo uno spreco di tempo, denaro ed energia, con alcune che, addirittura, possono peggiorare il problema.

Quando si è alle prese con parassiti particolarmente difficili da allontanare, come le formiche, appunto, la parola d’ordine è tempestività. Prima si agisce, meglio è. Come detto precedentemente, questi insetti, che ci ritroviamo in casa, appartengono alla specie ghiotta del nostro cibo e, persino, del cibo dei nostri animali domestici. Infatti, ce le ritroviamo dappertutto, non solo sui pavimenti di bagno e cucina, in modo particolare, ma anche nella dispensa, tra lo zucchero o i biscotti.

Tenere la casa sempre pulita è importante per allontanare e tenere lontane le formiche in casa, ma non sempre è sufficiente e, allora, si ha bisogno di una soluzione extra, come Ecopest.

Formiche in casa: miglior rimedio

Le alternative ai pesticidi sono sempre la soluzione migliore per sbarazzarsi delle formiche in casa, prima di tutto, perché i pesticidi, specie se utilizzati a lungo nel tempo, possono arrecare danni alla salute dell’uomo, in secondo luogo, perché, di solito, i pesticidi risolvono il problema solo temporaneamente e solo all’apparenza.

Ecopest è la prima soluzione naturale, alternativa ai pesticidi, sulla quale fare affidamento per allontanare le formiche dalle nostre case, in modo rapido e semplice. Si tratta di un dispositivo tecnologico che provoca un disturbo alle formiche, sotto forma di rumore, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza e interferenza magnetica. In questo modo, le formiche non potranno fare altro che allontanarsi da casa nostra, di loro spontanea volontà.

Progettato e sviluppato sulla base di una tecnologia ambientale, Ecopest è a basso impatto ambientale ed economico e copre un raggio d’azione pari a 250 mq. Quando la batteria è scarica, sarà sufficiente ricaricarla attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.