Quante calorie deve assumere un uomo di 40 anni? La dieta

Un uomo di 40 anni dovrebbe seguire una dieta specifica per tenere attivo il metabolismo e mantenersi in forma, senza ingrassare. Vediamo quale è la dieta ideale per un uomo dai 40 anni in su, e quali cibi prediligere a tavola.

La dieta ideale: uomo di 40 anni

L’alimentazione è fondamentale per il benessere dell’organismo a tutte le età. Una buona dieta diventa sempre più importante anche nei passaggi epocali nella vita di una persona. Dopo aver festeggiato le date da ricordare, come i 40 anni, è bene mangiare sempre più sano.

Gli uomini che conducono una vita sedentaria, dai 40 anni, devono ingerire 200 calorie in meno ogni giorno. Un uomo ha bisogno di 2.400 calorie al giorno se è sedentario, di 2.800 se pratica attività sportiva.

Consigli generali per un uomo di 40 anni:

mantenere il peso all’interno di un normale intervallo

non ingerire più di 1.500 mg di sodio al giorno, riducendo il consumo di sale e di alimenti preconfezionati o trasformati

consumare adeguate quantità di fibre.

La dieta ideale per un uomo di 40 anni è quella caratterizzata da consumo di carni magre e pollame (cucinarli senza l’aggiunta di grassi saturi). Perfetti prodotti lattiero-caseari a basso contenuto di grassi.

Ridurre gli alimenti ricchi di colesterolo alimentare, come nella dieta mediterranea.

Colazione: consigliata una ciotola di farina d’avena o tazza di cereali; se si utilizza latte scremato si arriva già ad un apporto di calcio di circa 800-1.000 mg.

Pausa caffè: snack sani a basso contenuto di sodio come mandorle o noci non salate, frutta e verdura, hummus fatto in casa o yogurt

Pranzo e cena: meglio scegliere sempre cibi ricchi di fibre per poter perdere peso e mantenere sotto controllo il colesterolo.

Se il pranzo è veloce ideale riso integrale con verdure, sandwich di pollo e senape con pane integrale, insalate condite con aceto balsamico.

La cena può invece prevedere pasta con salse a base di pomodoro, pesce alla griglia, verdure al vapore, pollo al forno e patate dolci, insalate di spinaci o cous cous. Per aumentare il metabolismo sempre bene fare una passeggiata dopo pranzo o dopo cena.

E’ importante bere dai 9 ai 13 bicchieri di acqua tutti i giorni per evitare la disidratazione. Se si preferisce l’acqua frizzante, meglio aggiungere una spruzzata di succo di limone. Il consumo di alcolici va considerevolmente ridotto per prevenire le malattie cardiovascolari.