Dieta di Lorella Cuccarini: come essere in forma a 58 anni

A breve, il pubblico potrà ammirare Lorella Cuccarini come co-conduttrice del Festival di Sanremo nella serata di venerdì 9 febbraio. Per l’occasione si sta preparando con esercizi, tanto allenamento curando anche l’alimentazione. Vediamo com’è strutturata la dieta di Lorella Cuccarini e cosa mangia per tenersi in forma alla soglia dei 60 anni.

Dieta di Lorella Cuccarini

È una delle donne e dei personaggi dello spettacolo maggiormente amati e apprezzati del piccolo schermo. Piace molto, non solo per il suo talento, come insegnante di canto nella scuola di Amici, ma anche per la sua bellezza che, nonostante stia per raggiungere i 60 anni, riesce sempre a non sentire il tempo che passa. Il merito è anche della dieta di Lorella Cuccarini che segue con attenzione.

Non solo segue una alimentazione sana, ma bilancia anche con uno stile di vita molto attivo dato dai tanti impegni che la vedono in prima linea. Infatti, la Cuccarini non è solo insegnante nella scuola di Amici, ma anche attrice e conduttrice senza poi dimenticare la passione per la danza che le ha permesso di farsi conoscere e forgiare la sua forma fisica.

Conduce una vita molto dinamica come si evince anche dai suoi social dove è spesso impegnata tra una sessione di danza e un corso di perfezionamento per affinare le sue doti. Si lascia molto incuriosire da vari sport proprio per essere sempre in forma. Nella dieta di Lorella Cuccarini sono presenti cibi semplici e salutari.

Dieta di Lorella Cuccarini: programma

Non ci sono piani o un’alimentazione particolarmente rigida e restrittiva che riguardano la dieta di Lorella Cuccarini, anzi. Per mantenersi in forma sta semplicemente attenta a quello che mangia e che consuma. Infatti si concede cibi molto sani, anche se ama molto variare senza rinunciare a nulla. Un regime che possono seguire in molti dal momento che non vi sono rinunce o sacrifici.

Nel suo programma alimentare, proprio per la varietà degli alimenti e dei nutrienti, sono compresi anche i carboidrati, quindi una buona pasto con sugo al pomodoro sicuramente non manca. Gli spuntini di metà mattina e del pomeriggio, come più volte ha ammesso, sono a base di frutta fresca e secca, oltre che di barrette proteiche.

La dieta di Lorella Cuccarini segue gli stessi suggerimenti e regole degli esperti e nutrizionisti. Proprio come consigliano i professionisti del settore, anche la Cuccarini si concede cinque pasti giornalieri compresi dei tre principali, quindi colazione, pranzo e cena a cui si aggiungono lo spuntino di metà mattina e la merenda.

In questo modo mantiene il metabolismo attivo e riduce gli attacchi di fame. Insieme all’alimentazione non manca poi una dose di allenamento a cominciare dal Calisthenics, un’attività che consente di avere forza, resistenza ed equilibrio. Oltre a questo tipo di allenamento, si concede come alternativa una camminata di circa mezz’ora al giorno.

