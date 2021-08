Lorella Cuccarini è uno dei volti più noti ed apprezzati dal piccolo schermo. La soubrette italiana è anche una straordinaria presentatrice e una nota ballerina, per questo nel corso della sua carriera televisiva ha sempre mantenuto un fisico perfetto. Anche oggi che non balla più nelle trasmissioni televisive, la donna comunque conserva una forma fisica invidiabile grazie alla dieta e all’esercizio.

Lorella Cuccarini: la sua dieta

Lorella Cuccarini ha superato i cinquant’anni da qualche tempo, ma nonostante questo continua ad avere un fisico impeccabile. La presentatrice italiana è stata a lungo tempo una straordinaria soubrette e ballerina. Proprio grazie a questo ha dovuto sempre mantenere un fisico perfetto.

La Cuccarini segue una dieta mirata che le permette di non prendere chili di troppo e di conservare il fisico che tutti possiamo ammirare.

Per la soubrette della televisione italiana infatti la sana alimentazione è fondamentale.

Chiaramente la sola attenzione per l’alimentazione non basta a mantenere un fisico invidiabile. La Cuccarini infatti continua ad avere una vita ricca di movimento in quanto, pur non ballando in televisione, continua a praticare molta attività fisica lontano dalle telecamere.

I segreti di Lorella Cuccarini per restare in forma

Per restare in forma, Lorella Cuccarini non presta solo grande attenzione alla propria dieta.

La donna infatti continua a praticare regolarmente attività fisica e si mantiene sempre in movimento.

Pur non ballando più davanti alle telecamere, la Cuccarini continua a ballare privatamente.

Lorella Cuccarini è fiera della sua età

Lorella Cuccarini non ha mai provato a nascondere la sua età. La soubrette italiana infatti è davvero fiera dei suoi anni e li porta con grande orgoglio. La Cuccarini infatti ha deciso di non ricorrere alla chilurgia estetica preferendo mantenere le rughe.

In alcune interviste la Cuccarini ha ammesso però di ricorrere ad alcune punturine di vitamine nel viso allo scopo di mantenerlo luminoso.