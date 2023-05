Dieta di maggio: come prepararsi all’estate

La dieta di maggio sfrutta gli alimenti tipici della stagione primaverile allo scopo di disintossicare e purificare l’organismo, in modo da perdere effettivamente peso ed essere in forma per l’estate, ma non solo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta, quali sono i suoi benefici e come seguirla correttamente.

Dieta di maggio

Preservare il proprio benessere psicofisico è sempre molto importante, non solo per fini puramente estetici, ma anche e soprattutto per una questione di salute. Maggiore è il controllo esercitato sul proprio peso forma, minore sarà la possibilità di contrarre patologie associate all’aumento di peso, in generale, e all’obesità, in particolare.

La dieta di maggio sfrutta gli alimenti tipici della stagione primaverile allo scopo di depurare e purificare l’organismo, che è fondamentale per poter perdere effettivamente peso, e recuperare una perfetta forma fisica, per essere pronti all’estate e per salvaguardare la propria salute, sia fisica che mentale.

Dieta di maggio: consigli

Non esistono diete miracolose e, come per ogni altra cosa nella vita, la perdita di peso è un percorso complesso e molto delicato, ma necessario per il proprio benessere psicofisico. Probabilmente, questa è, in parte, la ragione per cui molte persone si sentono scoraggiare al solo sentir pronunciare la parola “dieta”. E pure, non dovrebbe essere così.

La dieta di maggio nasce con l’obiettivo di rendere consapevoli le persone in relazione all’importanza dello stile di vita, a cominciare proprio dall’alimentazione per poi passare all’allenamento fisico, al controllo delle situazioni di stress, al riposo e, in generale, ad abitudini di vita buone e sane. L’armonia tra questi diversi aspetti della vita è, dunque, fondamentale per per perdere peso, restare in forma ed essere pronti non solo per l’estate, ma sempre, in ogni stagione dell’anno.

Come seguire la dieta di maggio? A partire dagli alimenti che la stagione primaverile offre in abbondanza, freschi e genuini, da consumare, in ogni caso, con moderazione, senza, tuttavia, concentrarsi molto sulla quantità, facendo, però, attenzione agli abbinamenti e ad una serie di altri accorgimenti. Ad esempio, la colazione non va mai saltata, perché è da essa che le persone traggono l’energia necessaria per affrontare la quotidianità, così come pranzo e cena dovrebbero essere consumati lentamente, per permettere al sistema digestivo di assimilare, assorbire e digerire il cibo correttamente.

Gli accorgimenti sopra menzionati potrebbero sembrare banali, ma in realtà fanno la differenza e aiutano davvero, sia a perdere peso e sia a restare in forma nel tempo.

Limitate il consumo dei carboidrati semplici, che è preferibile accompagnare sempre con una buona dose di fibre, sia per rallentare la digestione e sia per spegnere il senso di fame; aumentare il consumo dei carboidrati complessi, limitare quello di carne rossa, moderare quello di pollame, pesce e latticini. Consumate regolarmente anche le proteine. Consumare frutta e verdura regolarmente. In generale, fare in modo che l’alimentazione sia il più variegata possibile.

