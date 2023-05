La dieta di Erica Durance: i cibi preferiti dall’attrice per rimanere in forma

Erica Durance, meglio conosciuta per aver interpretato Lois Lane nel prequel di Superman Smallville e il Dr. Alex Reid in Saving Hope, è stata in grado di soddisfare e superare le aspettative degli appassionati di fumetti, sia con le sue capacità di recitazione che con la sua forza fisica. Ecco la dieta di Erica Durance.

La dieta di Erica Durance: i cibi preferiti dall’attrice

Nei panni della famosa Lois Lane nella serie televisiva Smallville e di Alex Reid in Saving Hope, Erica Durance, attrice canadese, 44 anni, ha dovuto seguire una seria routine di allenamento composta da una varietà di tipi di esercizi con pesi e una dieta rigorosa che consiste in fonti proteiche di qualità e molte verdure verdi.

Ma cosa mangia l’attrice canadese, ex star di Smallville, per tenersi in forma dopo i 40 anni? La colazione per Erica Durance, di solito consiste in succo di barbabietola e verdure, ad eccezione del toast francese nei fine settimana.

Oltre a questo, la colazione mira a ridurre la quantità di zucchero. Gli alimenti prioritari nella sua dieta sono:

Proteine ​​di qualità

Verdure verdi

Carboidrati da bassi a moderati.

La Durance ottiene la maggior parte delle sue calorie all’inizio della giornata e mangia di meno con il passare dei pasti. L’attrice canadese preferisce mangiare pasti più piccoli durante il giorno, piuttosto che solo 2 o 3 pasti più abbondanti che le darebbero un crollo energetico. Della sua dieta ha detto:

“Ho una dieta proteica più pesante, un po’meno carboidrati, ma credo ancora che i carboidrati siano necessari perché aiutano ad abbattere le proteine. Sto riducendo al minimo quei cibi più pesanti all’inizio della giornata. Poi dopo, mi limito a seguire una dieta più rigorosa di proteine ​​e verdure e meno zucchero”, ha rivelato Erica.

L’allenamento di Erica Durance per tenersi in forma

Almeno quando era sul set, Erica Durance seguiva esercizi in palestra fino a 6 giorni alla settimana, a volte fino a 2 ore al giorno, pur di interpretare la vera forma fisica da eroina. Il mix perfetto è cardio-sollevamento pesi-yoga.

L’allenamento con i pesi può aiutare a costruire massa muscolare magra e tonica, bruciando anche il grasso corporeo extra, insieme al cardio che fa perdere peso.

Ecco che si comprende come faccia ancora oggi, a 44 anni, Erica Durance ad avere una forma fisica invidiabile.