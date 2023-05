Dieta della primavera: come tornare in forma

La dieta della primavera consente di recuperare il peso forma ottimale e perdere peso attraverso gli alimenti tipici della stagione, tutti rigorosamente freschi e genuini, che sembrano esser prodotti proprio per questo scopo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta della primavera

La parola “dieta” non dovrebbe spaventare o terrorizzare nessuno, a maggior ragione quando si parla di una dieta sana, intesa come regime alimentare rivisitato e riadattato, come nel caso della dieta della primavera, il cui unico obiettivo è una perdita di peso rapida, che non comporta alcun disagio all’organismo.

La dieta non dovrebbe essere una privazione ed è per questa ragione che sarebbe opportuno abbandonare tutte quelle diete drastiche, che tolgono senza aggiungere, che non fanno perdere davvero peso ma che, al contrario, fanno guadagnare i chili perduti subito dopo e che compromettono lo stato di salute complessivo in cui versa l’organismo.

La dieta della primavera predilige gli alimenti tipici della stagione, con un occhio di riguardo agli alimenti che si trovano in tutte le stagioni, purché genuini. Questa tipologia di dieta, infatti, in un certo senso, segue in consigli della dieta mediterranea che, oltre a favorire la perdita di peso, limita i danni di alcune malattie e previene la comparsa di altre.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di consumare regolarmente frutta e verdura, fondamentali anche per contrastare la ritenzione idrica ed affrontare il caldo che sta per arrivare, limitare il consumo di carne rossa ad una sola volta alla settimana, moderare quello dei lattici, limitare il consumo di uova, pollame e pesce a due o tre volte alla settimana.

Infine, la dieta consiglia di consumare un piatto di verdura cruda o cotta prima di un piatto di pasta, affinché le fibre contenute nella verdura rallentino la digestione degli zuccheri e facciano sentire la persona più sazia e più a lungo. Aumentate il consumo di carboidrati complessi.

Dieta della primavera: consigli

La dieta della primavera favorisce una perdita di peso rapida ed effettiva perché sfrutta gli alimenti di stagione, che sono tutti freschi e genuini, pertanto, non potrebbe essere diversamente. Allo stesso tempo, però, perdere peso è molto complicato perché le variabili da considerare sono numerose e diverse. Ad esempio, conta l’età e l’appartenenza di genere, il numero complessivo dei chili da smaltire, ma anche lo stadio di vita che quella determinata persona, in quel preciso momento, sta attraversando. Infine, anche il metabolismo gioca un ruolo non indifferente.

Quando la perdita di peso inizia diventare un percorso ad ostacoli, la soluzione migliore in alcuni casi, è quella di fare affidamento su un supporto extra, oltre all’alimentazione corretta e l’esercizio fisico, dunque, che possa intervenire laddove esercizio e dieta non sono sufficienti, così da risvegliare il metabolismo, sin troppo spesso causa dell’aumento di peso, per favorire una perdita di peso rapida ed effettiva, preoccupandosi, tra l’altro, anche di spegnere quel senso di fame che costringe le persone a mangiare quel che desiderano, fuori pasto.

Dieta della primavera: miglior integratore naturale

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare specificatamente progettato e sviluppato allo scopo di stimolare il metabolismo, rallentare la digestione, al fine di sentirsi più sazi e più a lungo, e spezzare il senso di fame, come diretta conseguenza, così da non mangiare tra un pasto e l’altro.

I benefici di Spirulina Ultra sul metabolismo sono il risultato dell’azione sinergica dei due principi attivi che compongono l’integratore alimentare, ovvero:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Al momento è l’integratore naturale più abbinato nelle varie diete per perdere peso. Inoltre è notificato come sicuro ed attendibile anche dal ministero della salute.

Spirulina Ultra è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. La sua assunzione regolare favorisce:

Il ritrovato benessere psicofisico

Un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero Un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Un maggiore controllo della fame

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine





Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.