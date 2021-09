Menta per la pelle: i benefici che offre e come utilizzarla

La menta è ricca di benefici che la rendono in grado di migliorare l’aspetto e la salute della pelle. Utilizzare le foglioline di menta in maniera corretta permette infatti di rendere la cute belal da vedere e libera di impurità.

Menta per tonificare la pelle

La menta è un tonificante naturale e per questo è apprezzato nella realizzazione di creme corpo e di lozioni viso da utilizzare al posto del tonico.

Per avere un effetto tonificante vi suggeriamo semplicemente di aggiungere qualche goccia di olio essenziale alla menta alla crema corpo idratante. Si tratta anche di un ottimo modo per rendere la pelle del viso più compatta e più elastica. Questo rimedio è anche in grado di rendere la pelle idratata.

Risulta anche possibile realizzare un tonico lasciando in infusione circa 40 foglioline di menta per 30 minuti in un litro di acqua bollente. Lasciate quindi raffreddare e filtrate, successivamente versate la lozione in un flacone spray da nebulizzare sul viso.

Pelle meno grassa grazie alla menta

La menta è molto utile in caso di pelle grassa per via delle sue proprietà sgrassanti. Si può infatti realizzare una lozione viso lasciando semplicemente in infusione le foglie di menta in una tazza di camomilla.

La menta infatti è un ingrediente molto utilizzata dalle aziende cosmetiche per preparare prodotti di bellezza per la pelle del corpo e del viso.

Menta per purificare la pelle

Tra i benefici della menta c’è anche quello di purificare la pelle in maniera del tutto naturale. Potete quindi utilizzare la menta allo scopo di realizzare delle maschere viso ideali sia per nutrire la pelle a fondo che per purificare la cute in profondità.

Per realizzare una maschera viso perfetta vi consigliamo di frullare del cetriolo insieme a una ventina di foglie di menta. Aggiungete anche lo yogurt e la farina d’avena. Applicate poi sul viso e lasciate in posa per circa 20 minuti prima di risciacquare con abbondante acqua.