Dieta di Noemi: i benefici del metodo Tabata

Per riuscire a dimagrire e tornare in forma, è necessario seguire un regime alimentare efficace insieme ad allenamento costante. Sono questi i due binomi presenti nella dieta di Noemi aiutandola a tornare in forma splendida grazie anche al metodo Tabata. Conosciamo meglio di cosa si tratta e i benefici di questo protocollo.

Dieta di Noemi: metodo Tabata

Chiunque abbia visto i video della cantante si è reso conto di quanti chili è riuscita a perdere. La dieta di Noemi si basa sul metodo Tabata che l’ha aiutata a prendere consapevolezza del proprio fisico e dell’alimentazione permettendole di ottenere ottimi benefici e di raggiungere un buon benessere psicofisico.

Il classico metodo Tabata le ha permesso di tornare in forma grazie a una alimentazione adeguata con cui ha perso tantissimi chili. Una strategia per perdere peso che consiste nel praticare attività fisica in modo costante cercando di curare e trattare il proprio corpo in ogni singolo aspetto. Un metodo che combina alimentazione, attività fisica e anche percorso interiore.

Grazie a questo regime alimentare, la nota cantante è arrivata a perdere diversi chili modificando il processo metabolico. Nella dieta di Noemi sono previsti ben cinque pasti al giorno, compreso i tre principali della colazione, pranzo e cena insieme ai due spuntini di metà mattina e del pomeriggio. Seguire questo metodo le ha permesso di mantenersi sazia evitando le abbuffate ai pasti.

Grazie alla giusta alimentazione e al metodo Tabata è riuscita a cibarsi in modo corretto ed equilibrato senza rinunciare ai suoi piatti preferiti. Il suo regime dimagrante che consta di 1200 calorie è anche abbinato a una attività cardio particolarmente intensa che è stata progettata in base al suo fisico e ai limiti che riesce a superare.

Dieta di Noemi metodo Tabata: caratteristiche

Per riuscire a tornare in forma splendida, la dieta di Noemi si basa su un metodo noto come Tabata che prende il nome dall’esperto e professionista di origine giapponese che l’ha coniato negli anni Novanta. un protocollo che si compone di esercizi, quindi di attività fisica, da praticare ad alta intensità e in modo costante.

Un metodo che consta di esercizi da ripetere in serie di 7-8 alla massima potenza, a cui segue una pausa di circa 10 secondi che è di recupero per poi proseguire con una durata di 4 minuti per ogni tipologia di attività. Grazie all’allenamento cardio, la cantante è riuscita a bruciare tantissimo grasso, soprattutto cellule adipose scolpendo e trasformando la sua silhouette.

Con il metodo Tabata applicato alla dieta di Noemi, si aumenta la frequenza cardiaca in modo da attivare nel modo migliore il metabolismo e riuscire così a dimagrire. Avendo diversi impegni, non è riuscita ad allenarsi quanto avrebbe voluto, ma sono bastati pochi minuti al giorno per ottenere un fisico asciutto e ben definito.

Un metodo che si può seguire in maniera attenta a cui è bene abbinare anche una alimentazione equilibrata in modo da ottenere risultati adeguati e giusti. Questo protocollo aiuta a dimagrire, ma anche ad avere una nuova consapevolezza di sé stessi e del proprio percorso.

