Dieta di Panzironi: cos’è, come funziona, menù settimanale

La dieta di Panzironi è un regime alimentare, principalmente low carb, che si propone come obiettivo quello di aiutare tutte le persone che la seguono a sentirsi meglio con se stessi e a vivere in modo molto più sano. Ecco come funziona questa dieta, in realtà molto di più, e il menu da seguire.

La dieta di Panzironi: come funziona

Il giornalista Adriano Panzironi ha svolto molti studi per avere un approccio a 360° al mondo dell’alimentazione e della salute umana. Adriano Panzironi, nato in Italia a Roma è un giornalista pubblicista e imprenditore italiano, uno dei suoi più grandi successi è sicuramente la pubblicazione del libro Life 120 di cui lui è l’ideatore.

Si tratta di un vero e proprio cambio di stile di vita, non solo di una dieta, per le persone che decidono di affidarsi a questo progetto, che grazie a ricette, menu e ai consigli riusciranno a raggiungere i propri obbiettivi e anche, secondo alcuni seguaci del guru della dieta life 120, a sconfiggere determinate malattie e a dimagrire.

Ecco come funziona Life120.

Questa dieta ha come fondamenta l’eliminazione completa dei carboidrati e anche una grossa diminuzione dell’assunzione di zuccheri. Gli alimenti maggiormente consumati all’interno di questo regime alimentare sono carne, pesce, uova, latticini, verdura e poca frutta (per non assimilare troppi zuccheri).

Per quanto riguarda il pesce, si consigliano pesci di piccola taglia e che non sono stati allevati in maniera intensiva e con uso di antibiotici. Parlando della carne invece si consiglia di prediligere carni derivate da allevamento allo stato brado o semibrado senza l’utilizzo di antibiotici, lo stesso vale per gli affettati dove si è invitati ad evitare quelli contenenti coloranti, glutine e lattosio.

Anche per le uova vengono preferite quelle da allevamento a terra piuttosto che intensivo.

Un menu esemplificativo della dieta Panzironi, Life120

COLAZIONE: Frutta cotta con una piccola porzione di yogurt accompagnati da un bicchiere di acqua tiepida e limone

Piccolo spuntino durante la mattinata: agrumi secchi

PRANZO: Insalatona a base di sedano condita generosamente con olio extravergine e aceto, zucchine con orzo e carpaccio di salmone e gallette di mais

MERENDA: Barrette di soia

CENA: si consiglia un buon passato di zucca, sedano e patate dolci, abbinato a carciofi lessati, 2 galletti di riso e una mela cotta.