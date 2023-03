Dieta di Platinette: come ha fatto a dimagrire

Lottare con i tanti chili di troppo può essere un problema, non solo a livello psicologico, ma anche e soprattutto fisico considerando anche le ripercussioni che può comportare sulla salute. Platinette, pseudonimo di Mauro Coruzzi, lo sa molto bene cosa significa dal momento che ha perso 60 chili in un anno e mezzo. Scopriamo insieme la dieta di Platinette e come ha fatto a dimagrire così rapidamente.

Dieta di Platinette

Per perdere i chili di troppo, oltre a un regime dimagrante che si equilibrato e sano, è indispensabile anche dedicare tempo, pazienza e tanta dedizione. Lo sa bene Mauro Coruzzi, alias Platinette, che è riuscito a perdere tantissimi chili proprio grazie alla dieta che ha deciso di seguire.

La dieta di Platinette si basa su un regime alquanto rigido e restrittivo, ma sicuramente funzionale dal momento che, grazie a questo programma alimentare, è riuscito a perdere circa 60 chili in un anno e mezzo circa. Ovviamente si è affidato a esperti e professionisti del settore che hanno studiato un programma alimentare specifico per lui.

In base a quanto raccontato lo stesso Coruzzi, inizialmente l’obiettivo era perdere fino a 30 kg. Una dieta divisa in diversi passaggi: prima ha cominciato con dei digiuni depurativi per poi introdurre pian piano dei cibi liquidi e densi. In seguito, sempre in modo graduale, ha introdotto delle pietanze ipocaloriche che l’hanno aiutato a dimagrire in modo sano e naturale.

All’inizio la dieta di Platinette si basava su tantissimi omogeneizzati e integratori seguito da un regime ricco di tantissimi proteine a cui ha fatto seguito una serie di altri alimenti da assumere sempre secondo le giuste dosi e pozioni, seguendo i consigli dell’esperto. In un programma dimagrante, non è solo importante cosa mangiare, ma anche la quantità dei cibi. Infatti, oggi, Platinette mangia un po’ di tutto ma senza esagerare.

Dieta di Platinette: curiosità

Il conduttore radiofonico e opinionista ha deciso di seguire una dieta poiché stava incorrendo in diversi gradi problemi di salute. Per questa ragione, la dieta di Platinette si basa su un regime specifico e ideato per lui da un nutrizionista che gli ha permesso di perdere fino a 60 kg in un anno.

In una intervista che aveva concesso un po’ di tempo fa riguardo la sua trasformazione fisica, Platinette aveva raccontato di avere più che altro un problema di natura psicologica. Mangiava, non per saziarsi, bensì per compensare dei vuoti e delle mancanze. In questo modo, grazie a un regime specifico e a tanta buona volontà, è riuscito a dimagrire anche se è consapevole che la strada è ancora lunga.

Oggi non consuma più, come successo agli inizi, omogeneizzati e integratori, ma la dieta di Platinette si basa su un programma alimentare ben bilanciato ed equilibrato. Le proteine magre sono sicuramente il suo piatto principale rispetto a carboidrati e grassi saturi che misura in quantità minore. Secondo Platinette, il vero segreto sono sicuramente le porzioni e imparare ad assaporare lentamente i cibi senza troppa fretta.

Alla dieta seguita dal conduttore radiofonico si associa anche un po’ di attività fisica con cyclette per continuare ad allenare il fisico.

Dieta di Platinette: integratore

Nella dieta dimagrante si consiglia l’utilizzo di integratori dimagranti naturali. Il migliore secondo gli esperti è Spirulina Ultra, una formula di origine italiana che permette di tornare in forma rapidamente. Un integratore da associare a una alimentazione sana e corretta per tornare in forma in modo giusto.

Un integratore che aiuta a stimolare il metabolismo e dimagrire rapidamente, brucia le calorie e i grassi in eccesso. Sazia controllando la fame nervosa e migliora l’attività digestiva e intestinale. Funziona molto bene grazie ai componenti naturali come l’alga spirulina che blocca le riserve di grasso e la gymnema che regola il metabolismo di carboidrati e lipidi, oltre a placare la fame.

Oltre che ad essere l’integratore naturale più abbinato nelle varie diete, è anche notificato come sicuro e affidabile anche dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Sono sufficienti due compresse da prendere prima dei pasti con un bicchiere di acqua per ottenere ottimi risultati.

Un integratore non disponibile nei negozi fisici o Internet, ma soltanto collegandosi qui al sito ufficiale del prodotto dove bisogna compilare il modulo con i propri dati personali per poi attivare l’offerta di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento in contanti al corriere, tramite Paypal e carta di credito.