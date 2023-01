Dieta di Platinette: come ha fatto a perdere 60 chili

La dieta di Platinette è stata progettata con lo scopo di far perdere al conduttore fino a 60 kg in un anno, attraverso un regime alimentare per nulla flessibile e un regolare esercizio fisico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono tutti i suoi benefici ed, eventualmente, come seguirla correttamente.

Dieta di Platinette

E’ Mauro Coruzzi all’anagrafe, ma è conosciuto anche come Platinette, il nome d’arte che il noto e apprezzato opinionista televisivo e conduttore radiofonico ha scelto per presentarsi al pubblico. La sua bravura e la sua professionalità hanno sempre fatto parlare di lui, ma negli ultimi mesi, quando si parla di lui, si parla esclusivamente della sua perfetta forma fisica, una forma fisica che l’amato conduttore ha raggiunto perseguendo disciplina, rigore, pazienza e costanza.

La dieta di Platinette incuriosisce tutti, soprattutto chi ha bisogno di perdere moltissimi chili, non solo per ritornare in piena forma fisica, ma anche per recuperare il benessere psicofisico, che è alla base di una vita serena e in salute.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come Mauro Coruzzi è riuscito a perdere dai 30 ai 60 kg in una anno, attraverso un regime alimentare rigoroso e un esercizio fisico regolare.

Dieta di Platinette: benefici

La dieta di Platinette è stata progettata e strutturata da un nutrizionista, che ha seguito l’artista da vicino, affinché questi potesse riuscire a perdere così tanti chili, gradualmente e in modo sano. Nelle diverse interviste che il conduttore radiofonico ha rilasciato ha dichiarato che la sua dieta è divisa in tre fasi: una prima fase di digiuni depurativi, una seconda fase di cibi liquidi e cremosi, una terza fase di cibi solidi ed esercizio fisico.

Grazie a questa dieta e all’esercizio fisico, Platinette ha perduto 30 chili a sei mesi dall’inizio del percorso e 60 chili dopo un anno. Non solo oggi l’artista vanta di una perfetta forma fisica, ma è stato il ritrovato benessere psicofisico ad aver fatto la differenza.

