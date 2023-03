Sui social, dove conta oltre un milione di follower, la top model italiana Bianca Balti condivide molti momenti della propria vita privata. Tra questi, anche quando si prepara per sfilare alle Fashion Week e come si mantiene in forma in quel momento. Scopriamo la dieta di Bianca Balti, mamma di Matilde e Mia.

La dieta di Bianca Balti: cosa mangia la modella

Nell’ultima storia Instagram che Bianca Balti ha postato sul proprio profilo, la modella spiega in che modo si sta preparando ad affrontare la settimana della moda americana.

La modella ha detto: “Mi alleno a giorni alterni, vado a farmi i massaggi linfatici, mangio senza sale, senza zucchero e cibi non processati e in più ho comprato questo macchinario che stimola al massimo gli addominali”.

Nella sua dieta, tra i suoi piatti preferiti come la modella ha mostrato sui social, mangia regolarmente dal pollo con le cicorie al salmone col sesamo. A dimostrare che per restare in forma non c’è bisogno di privazioni drastiche.

Come si mantiene in forma Bianca Balti

La modella italiana più famosa del mondo è ammirata per la sua spontaneità e simpatia, amata sia dal pubblico maschile che da quello femminile.

Sempre in perfetta forma, la Balti ha sempre dichiarato di non aver mai seguito una dieta ferrea, neanche quando a 20 anni ha sfilato per Victoria’s Secret.

Anche quando è diventata mamma per la seconda volta non si è lasciata troppo condizionare, anche se ha ammesso di dover fare più attenzione a ciò che mangia:

“Vengo da una famiglia di magri e sono magra di costituzione. Però con la seconda gravidanza mi sono accorta che il mio metabolismo è cambiato e quindi ora sto attenta all’alimentazione e faccio esercizio fisico tutte le mattine”, ha detto Bianca.

“Se sono a casa però cerco di nutrirmi bene, mangio molta frutta e verdura, poco sale e porzioni più piccole”, ha aggiunto la top model. Ma quello a cui Bianca non rinuncerebbe mai è la colazione a base di caffellatte con latte di riso o di cocco e un croissant.