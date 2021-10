Dieta disintossicante e drenante: i benefici per l’organismo

La dieta disintossicante e drenante è un regime alimentare ideale da seguire se si vuole depurare l’organismo da scorie e liquidi in eccesso. Scopriamone insieme le caratteristiche.

Dieta disintossicante e drenante: quando bisogna seguirla?

La dieta disintossicante e drenante va seguita da un minimo di tre giorni a massimo una settimana.

Il periodo migliore per seguire questa alimentazione è quello successivo a un periodo di feste, quando si mangia tanto e in maniera sregolata. La dieta disintossicante e drenante, infatti, aiuta ad eliminare scorie e tossine in eccesso, soprattutto a livello del fegato, oltre che i liquidi che inevitabilmente si tendono ad accumulare.

Dieta disintossicante e drenante: come funziona?

La dieta disintossicante e drenante consente di depurare il corpo attraverso un’alimentazione specifica.

Questa dieta, infatti, non prevede il consumo di cibi fritti, dolci, alimenti ricchi di grassi, conservanti e carboidrati raffinati. Questo consente di smaltire le tossine non solo dopo un periodo di grandi abbuffate, ma anche dopo cure farmacologiche o dopo periodi di forte stress.

Perché la dieta disintossicante e drenante funzioni ancora meglio, è necessario eliminare anche l’assunzione di alcool e tabacco. Inoltre, in abbinamento ad una sana alimentazione, occorre praticare attività fisica: una camminata a passo veloce di almeno un’ora al giorno è più che sufficiente per apportare benefici all’organismo e alla nostra salute.

Dieta disintossicante e drenante: quali sono i benefici?

Se seguita con costanza e attenzione, la dieta disintossicante e drenante apporta molti benefici all’organismo. Questo tipo di alimentazione, infatti, si basa su cibi freschi come frutta e verdura, che aiutano ad espellere tossine, conservanti, pesticidi e gli esaltatori di sapidità presenti in grande quantità nei cibi che ogni giorno consumiamo.

Tra i benefici che la dieta disintossicante e drenante apporta all’organismo vi sono soprattutto dei vantaggi per il fegato e per i reni, che tendono a lavorare meglio.

Non solo, la dieta detox aiuta a drenare i liquidi in eccesso, a migliorare la diuresi e a prevenire le infezioni alle vie urinarie.

Dalla dieta disintossicante e drenante ne ricava beneficio anche la pelle, che appare più idratata, luminosa e priva di imperfezioni come brufoli e punti neri. La dieta detox aiuta anche a ridurre lo stress ossidativo, a ridonare energia all’organismo e a migliorare la capacità di concentrazione.

Seguire questa dieta aiuta anche a dimagrire e a perdere alcuni chili di troppo, oltre ad eliminare il gonfiore addominale e a migliorare la funzionalità intestinale. Infine, questa alimentazione migliora anche la digestione, perché si assumono più fibre e meno carne.