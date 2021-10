Sviluppare l’equilibrio intestinale è essenziale per migliorare il proprio stato di salute. La flora batterica, se in salute, aiuta a digerire meglio e crea una barriera contro i batteri nocivi, inoltre evita che insorgano problemi come gonfiori, meteorismo, diarrea cronica oppure stitichezza.

Scopriamo quali sono i principali accorgimenti da seguire per avere un ottimo equilibrio intestinale.

Alimentazione corretta per sviluppare un equilibrio intestinale

Per migliorare il proprio equilibrio intestinale è essenziale seguire una sana alimentazione preferendo alcuni alimenti.

Tra i principali alimenti che migliorano le condizioni della flora intestinale c’è di sicuro lo yogurt. Questo alimento favorisce lo sviluppo dell’equilibrio intestinale e aiuta a combattere il gonfiore addominale.

Il miso possiede delle importanti proprietà digestive e facilita la riattivazione della peristalsi intestinale.

Anche i crauiti e i legumi migliorano la salute dell’intestino.

La frutta e la verdura, così come anche gli alimenti ricchi di fibre, sono essenziali per mantenere un ottimo equilibrio intestinale.

Abitudini sane per un ottimo equilibrio intestinale

Per ottenere un ottimo equilibrio intestinale è necessario avere delle sane abitudini nella propria vita.

Per questo vi suggeriamo di praticare attività fisica regolarmente e di mantenere uno stile di vita attivo il più possibile.

Anche semplicemente sostituendo l’ascensore con le scale e camminando mezz’ora al giorno è possibile migliorare la digestione e favorire il movimento dei muscoli che agevola la peristalsi.

Vi suggeriamo anche di non esagerare con i medicinali e di non consumare eccessive quantità di bevande alcoliche. Smettere di fumare permette poi di migliorare in generale lo stato di salute.

Ridurre lo stress per migliorare l’equilibrio intestinale

Uno dei fattori che influisce maggiormente sull’equilibrio intestinale è di certo lo stress.

Proprio per questo è bene cercare di ridurlo il più possibile allo scopo di eliminare il disequilibrio della flora batterica intestinale.

Per cercare di combattere lo stress è possibile praticare yoga oppure ascoltare musica rilassante come quella classica. Anche praticare attività fisica o semplicemente camminare è un ottimo modo per eliminare i cattivi pensieri.