La dieta di Eleonora Pedron: a quali cibi non può rinunciare?

Eleonora Pedron è una conduttrice televisiva, attrice, stilista ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2002. Nessuno mai direbbe che ha compiuto già 40 anni. Eleonora è mamma di Inés Angelica e Leòn Alexander, nati dalla relazione con Max Biaggi. Scopriamo come si mantiene in forma a tavola.

La dieta di Eleonora Pedron

Ex Miss Italia nel 2002, Eleonora Pedron ha da sempre la passione per la moda e le sfilate. L’ex modella ha così rivelato: “Fin da piccola sono stata affascinata dalla moda. Guardavo in tv tutte le sfilate, poi indossavo gli abiti di mia mamma e fingevo di stare in passerella. Quando poi ho cominciato a fare i concorsi di bellezza, mi distinguevo per il portamento.

E, ha aggiunto: “Purtroppo però ero troppo bassa per realizzare appieno il mio sogno. Non a caso il mio idolo è Kate Moss che è riuscita a diventare una top model malgrado non fosse altissima. Da bambina avevo anche un album con le pagine color crema dove disegnavo abiti”.

Infatti, dopo esser stata conduttrice tv, Eleonora si è cimentata nella moda ma non come modella, ma come stilista.

Per quando riguarda la sua forma fisica, Eleonora Pedron ha detto che non segue una dieta ma mangia in modo sano e preferisce acquistare prodotti biologici quando va a fare la spesa, e poi ama lo sport.

“Non seguo una dieta specifica e mangio un po’ di tutto. Sicuramente lo sport aiuta, anche se ultimamente l’ho un po’ trascurato. Oggi sono i figli a mantenermi in forma, perché sono molto vivaci”, ha raccontato la Pedron.

La showgirl si concede indubbiamente qualche sgarro, nonostante la forma fisica. Eleonora ama far colazione a base di pancake, con frutti di bosco e fragole sopra e anche dello zucchero a velo. Certo i pancakes non sono il modo migliore di rimanere in forma e di seguire la dieta, ma sono davvero irresistibili.

Eleonora Pedron e la passione per lo sport

Come anticipato, Eleonora ama fare sport. In particolare la sua passione è il boot camp che è un circuito di esercizi che si svolgono in maniera consecutiva e senza pause per un’ora.

Ha praticato anche la box in passato e ama arrampicarsi in montagna facendo il free climbing.

Insomma, la Pedron ci tiene dunque molto a tenersi in forma e a condividere i suoi segreti di bellezza con le persone. Bisogna sempre prendersi cura del proprio corpo sia internamente che esteriormente.