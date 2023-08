Elizabeth Olsen, meglio nota solo come sorella minore delle gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen, ha ottenuto un grande successo al cinema hollywoodiano. Ecco svelata la sua dieta e allenamento.

La dieta di Elizabeth Olsen: i piatti preferiti dall’attrice statunitense

Elizabeth Olsen, attrice statunitense e sorella minore delle più note gemelle Olsen, ha ricevuto apprezzamento dalla critica per il suo ruolo in La fuga di Martha. Ma Elizabeth è una delle attrici più apprezzate dai fan del Marvel Cinematic Universe. Interpreta Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, nei film degli Avengers e anche in una serie in cui è protagonista su Disney+.

Proprio per ricoprire questo ruolo, Elizabeth deve mantenersi in perfetta forma per entrare nell’attillato costume di Wanda: ecco come la talentuosa 34enne si tiene in perfetta forma.

Il fisico sinuoso e flessibile di Elizabeth Olsen è merito anche della sua passione per lo yoga, nata per combattere l’ansia. Come ha raccontato in un’intervista, intorno ai 22 anni, mentre frequentava il college e viveva da sola a New York, la Olsen ha iniziato a soffrire di attacchi di panico e li aveva spesso. Adesso, grazie anche allo yoga, le capita molto più raramente.

Cosa sappiamo della dieta? Elizabeth Olsen di solito non la segue quando è già sul set impegnata nelle riprese, ma sta molto attenta prima, nei mesi di preparazione. In particolare la più piccola delle Olsen mangia soprattutto pesce, frutta, verdura, uova sode, burro di noccioline e miele.

Inoltre l’attrice si nutre spesso di frullati proteici fatti con frutta, burro di mandorle e ghiaccio. Alle fine della giornata Elizabeth mangia frutta accompagnata da un cucchiaino di miele o da melassa di coriandolo per aumentare la sua resistenza e per assimilare meglio il ferro, quest’ultimo lo ottiene anche da verdure come cavoli, broccoli e spinaci. La Olsen cerca invece di evitare glutine, latticini e lieviti.

La dieta di Elizabeth Olsen: cosa mangia?

L’attrice statunitense e protagonista Marvel, Elizabeth Olsen quando si prepara per i film Marvel pratica anche arti marziali e in particolare Muay Thai per interpretare al meglio il ruolo di Wanda. Inoltre la minore delle gemelle Olsen segue una routine di fitness molto rigorosa.

Elizabeth Olsen è ferrea sugli allenamenti e cerca di essere sempre molto regolare. Per questo, durante la pandemia da Covid 19, lei e il suo marito Robbie Arnett hanno trasformato una stanza in una palestra.

I due hanno in comune anche un’altra passione, quella per la scrittura: hanno pubblicato insieme un libro per bambini. A unire Elizabeth Olsen e il marito Robbie Arnett c’è inoltre il tifo per la squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers.