Shailene Woodley giovane attrice americana che ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, è nota per essere stata protagonista del film “Colpa delle stelle”. Ecco la dieta da incubo che ha dovuto seguire l’attrice.

La dieta da incubo di Shailene Woodley: cosa mangia l’attrice?

Shailene Woodley, attrice 31enne, star del cinema e protagonista in Divergent (2014), Insurgent (2015) e Allegiant (2016), tratti dalla trilogia di romanzi di Veronica Roth, ha svelato la sua dieta da “incubo” per interpretare uno dei suoi ruoli di successo.

La Woodley è nota al pubblico anche per i film Resta con me nel 2018 ma prima ancora come protagonista nel film Colpa delle stelle. La giovane 31enne, annoverata tra le star di Hollywood, è stata costretta a seguire una dieta rigida per il suo film Adrift, in cui interpreta una donna dispersa in mare.

Parlando di come si è preparata per interpretare la fine del film, quando il suo personaggio stava morendo di fame per essere stato in mare per così tanto tempo, ha detto: “Nelle ultime due settimane ho mangiato salmone, dei broccoli al vapore e due tuorli d’uovo ogni giorno: 350 calorie. È stato estremamente infelice”.

L’attrice interpreta, infatti, la protagonista di una storia vera, rimasta bloccata nell’oceano per settimane senza cibo né acqua, e ha dovuto così necessariamente perdere peso, ma la dieta l’ha fatta sentire “fottutamente miserabile”.

Attualmente, invece, Shailene Woodley si tiene in forma seguendo una dieta “ambientale”. L’attivismo di Woodley infatti influisce sul suo approccio alla dieta. L’attrice mangia tutti i cibi naturali e biologici e ne raccoglie anche circa un terzo, salendo sulle colline di Hollywood per trovare erbe commestibili.

A volte Woodley deve anche cambiare la sua dieta in base ai ruoli, inclusa una dieta da fame per Adrift, vista precedentemente, che ha trovato molto impegnativo. Per combattere i malanni di stagione, Shailene Woodley mangia aglio crudo, zenzero e rafano poiché crede nella gestione della salute mangiando cibi che promuovono il benessere. Infine beve sempre molta acqua naturale per rimanere idratata.

Woodley dice anche che un cibo che ha sempre nel suo frigorifero è una specie di cibo fermentato come kimchi o crauti. Altro suo cibo preferito ma liquido è un frullato con acqua di cocco, anacardi, cacao in polvere, sciroppo d’acero, alcune spezie per la salute dell’intestino.

La dieta di Shailene Woodley: cosa mangia l’attrice?

La dieta dell’attrice Shailene Woodley ha sempre incuriosito i suoi fan proprio perché essendo quasi “indigena” come dieta, è atipica. L’attrice tiene a portata di mano le fave di cacao nella loro forma pura, né riscaldate né sciolte, per i suoi numerosi benefici per la salute e il suo sapore delizioso. Ma cosa più “sconvolgente” è che mangia argilla.

L’argilla fa parte della dieta di Woodley da oltre sette anni. La star di Divergent è stata ispirata a iniziare a consumare il materiale terroso dopo aver avuto una conversazione con un tassista.

“Ho sentito parlare per la prima volta dei vantaggi di mangiare argilla da un tassista africano e diceva che, da dove viene lui, le donne mangiano argilla quando sono incinte”; ha detto Shailene. Ma di che quantità si tratta? Un cucchiaino al giorno.