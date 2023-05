Dieta estiva: come fare per arrivare in forma perfetta alla spiaggia

Con la stagione estiva, ormai in dirittura d’arrivo, è tempo di prepararsi ad accoglierla nel modo migliore. Per farlo e arrivare preparati all’estate, la dieta estiva è il giusto regime grazie a una serie di alimenti che influiscono positivamente sul dimagrimento. Scopriamo come seguirla e il funzionamento per ottenere importanti risultati.

Dieta estiva

L’estate sta per arrivare, ormai manca davvero poco e la prova costume si avvicina inesorabilmente. Arrivare in forma è il desiderio di uomini e donne, ma per ottenere i giusti risultati, seguire la dieta estiva è sicuramente la soluzione migliore per eliminare i chili di troppo ed essere preparati per l’appuntamento con la spiaggia.

Per questa stagione è possibile iniziare a consumare dei prodotti e degli alimenti che siano specifici per il periodo, quindi una alimentazione equilibrata e ben bilanciata è sicuramente il primo passo da compiere. Una alimentazione sana aiuta a liberare dalle tossine e a consumare i giusti alimenti che sono ricchi di nutrienti e di varie proprietà.

Sebbene non esista un periodo più giusto di un altro per cominciare una dieta, la fase estiva è maggiormente indicata proprio perché permette di dare quella spinta e stimolo ulteriore per motivarsi e quindi dedicarsi con impegno a una alimentazione che sia maggiormente nutriente e adatta. Inoltre, in questo periodo, è possibile abbinare anche alla dieta estiva del movimento che aiuta a bruciare le calorie in eccesso.

Quando si segue un regime dimagrante non è necessario privarsi di tutto o eliminare determinati alimenti, basta semplicemente fare attenzione ai cibi che si consumano in modo da riuscire a ottenere i giusti benefici. Una dieta drastica non è mai consigliata anche per i rischi e le conseguenze che comporta sulla salute e il fisico, in generale.

Dieta estiva: consigli

Per ottenere i massimi risultati dalla dieta estiva, è bene affidarsi ai consigli e suggerimenti di un nutrizionista o esperto del settore che sicuramente saprà fornire tutti i nutrienti necessari in modo da dimagrire correttamente e in salute. prima di tutto, è bene fare scelte consapevoli, a cominciare da uno stile di vita che sia il più attivo possibile e meno sedentario. Il jogging, la camminata, ma anche il nuoto sono attività che possono aiutare a perdere peso.

Per quanto riguarda l’alimentazione, ottimo consumare frutta come spuntino tra un pasto e l’altro e verdura che deve essere povera di calorie, ma ricca di tantissima acqua, oltre ovviamente ai sali minerali che non devono mai mancare in un regime dimagrante. Gli alimenti come la carne magra, il pesce e le uova forniscono sazietà e aiutano a prevenire le abbuffate.

Nella dieta estiva, gli alimenti come i carboidrati sono assolutamente ammessi, ma devono essere integrali ed è bene consumarli con moderazione. I cereali integrali saziano e al tempo stesso sono un aiuto per il microbiota intestinale. In estate si tende a perdere diversi liquidi per la sudorazione per cui è fondamentale idratarsi adeguatamente in modo da favorire la perdita di peso.

Bisogna anche evitare di consumare troppo sale e condimenti optando per l’uso di erbe aromatiche o spezie e fare attenzione agli alcolici, quindi ad apericene e aperitivi accompagnati da stuzzicchini vari che aumentano la circonferenza del girovita.

Dieta estiva: miglior rimedio

