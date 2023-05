La dieta di Jane Fonda: cosa mangia per tenersi in forma?

Jane Fonda, attrice e famosa attivista, 85 anni, ha vinto nel corso della sua carriera moltissimi premi tra cui due Academy Awards, due British Academy Film Awards, sette Golden Globe. Ecco cosa mangia per tenersi in forma.

Jane Fonda: cosa mangia per tenersi in forma?

Jane Fonda, attrice e attivista agguerrita, è appassionata di dieta, salute e fitness da molto tempo, fin dalla gioventù. L’attrice è in perfetta forma, sana e attiva anche a 85 anni. Proprio intorno all’85esimo compleanno di Fonda, nel dicembre 2022, ha annunciato sul suo blog che il suo linfoma era in remissione.

“Ringrazio tutti voi che avete pregato e inviato buoni pensieri a modo mio. Sono fiducioso che abbia avuto un ruolo nella buona notizia”, ha scritto Jane Fonda. I fan adorano l’amore di Fonda per il movimento e il fitness, ma per quanto riguarda le sue abitudini alimentari e nutrizionali?

L’attrice americana dice no alle diete drastiche. “La maggior parte delle diete si concentra sulla perdita di peso sulla bilancia e impongono comportamenti restrittivi temporanei e spesso malsani”, ha spiegato Fonda nel video clip YouTube dove ha condiviso alcuni consigli alimentari.

“Gli studi stimano che l’80% delle persone a dieta recupererà tutto o la maggior parte del peso perso entro due anni”, ha detto Jane che ha condiviso 10 consigli per la perdita di peso, questo è il nono: “No alle diete alla moda”.

E, come ottavo: “Non pesarti. Io non non possiedo nemmeno una bilancia”, ha detto la Fonda.

Tra i suoi consigli sulla dieta e perdita di peso, c’è di fare sempre colazione e non saltarla mai.

“Ogni mattina, impegnati a iniziare la giornata con una colazione nutriente. Le persone che lo fanno tendono a perdere peso”; afferma Jane Fonda.

La colazione, a proposito, è il pasto più importante della giornata, e fare una buona scelta lì ti preparerà al successo per il resto della giornata.

La dieta di Jane Fonda

Della sua dieta e piano alimentare, Jane Fonda ha svelato: “Seguo una dieta abbastanza sana. Non sono rigida”. Ma, ha ridotto la carne rossa, il pesce perché le scorte di pesce stanno diminuendo. Invece, mangia molte verdure, insalate, cibi freschi.

“Sto solo attenta a ciò che mangio. Non mangio molto zucchero”, ha concluso Jane Fonda.

Infine, Jane assume sempre frutta e verdura fresca che aggiunge ogni singolo giorno al resto degli alimenti nei pasti principali.