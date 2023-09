Eva Riccobono è una delle top model più famose nonché attrice e conduttrice tv. Di madre tedesca, la bellissima 40enne, due volte mamma, ha rivelato la sua dieta.

La dieta di Eva Riccobono: cosa mangia la conduttrice?

Eva Riccobono quarant’anni compiuti da sei mesi, supermodella, attrice, conduttrice, mamma. La Riccobono è palermitana con la faccia da tedesca infatti sua madre è nata in Germania. Il papà, Giacomo, partì da Palermo per andare a lavorare in Germania con suo fratello e lì conobbero due sorelle. Alla fine i due fratelli si sposarono con due sorelle.

Dal 2004 Eva Riccobono è impegnata sentimentalmente con il DJ Matteo Ceccarini, con cui vive a Londra. La coppia ha due figli: Leo, nato il 30 maggio 2014, e Livia, nata il 20 luglio 2020. La sua carriera come modella inizia da giovanissima e nel giro di qualche anno riesce a esaudire uno dei suoi più grandi desideri: diventare attrice. Compare così in diverse pellicole tra cui Grande, grosso e Verdone del regista Carlo Verdone.

Come fa la neo 40enne a esser sempre così in forma? La modella e conduttrice ha rivelato alcuni dei suoi segreti: come combatte la cellulite?Mangiando polenta. Eh sì, avete capito bene: questo è il consiglio di Eva Riccobono e visti i risultati su di lei non possiamo che crederle.

Ogni donna combatte questo inestetismo con mille metodi diversi: massaggi, creme, trattamenti e ginnastica. Nessuno però fino ad ora aveva avuto l’idea, o l’ardire, di proporre la polenta come magico anticellulite. Secondo la modella, che ama mangiare sano, la polenta è l’ideale perché è un piatto digeribile e con pochissime calorie, perfetto per modellare il suo corpo da favola!

“Anche se sono ancora molto legata ai piatti tipici della mia regione dopo tanti anni di vita al Nord ho scoperto che la polenta può essere anche un piatto dietetico e digeribile” ha detto Eva. Ovviamente la polenta da sola non può fare miracoli, ma soprattutto è sempre fondamentale abbinarla ad una dieta sana e all’attività fisica.

La polenta se cucinata in modo semplice è un alimento con notevoli capacità nutrizionali. Questo perché la polenta di mais è priva di glutine, elemento che se presente in abbondanza favorisce la ritenzione idrica. Eva è l’esempio che per avere un fisico in forma e per combattere la cellulite non è certo necessario sottoporsi a diete ferree.

Ovviamente c’è da dire che con lei Madre Natura è stata particolarmente generosa anche se lei ammette di essere una fan della cucina sana. La sua dieta è il più varia possibile e cerca di non esagerare mai con grassi e condimenti. “Io adoro mangiare la polenta scaldata sulla griglia e condita con olio extravergine d’oliva”, conclude Eva.

Eva Riccobono e la dieta: come si tiene in forma?

La supermodella, attrice e conduttrice Eva Riccobono metà tedesca, metà palermitana, ha confessato che a 40 anni si sente bene con il suo corpo e la sua immagine anche se in realtà quando era piccola si considerata “brutta”, poi è sbocciata crescendo.

Come fa ad avere un fisico così? La Riccobono è un’ex pallavolista e per questo “vive rendita”. Inoltre, si è “iscritta a un corso di nuoto. Niente diete da fame e nessun ritocco chirurgico”, ha confessato Eva dunque confermando che non segue diete ferree.

Eva Riccobono ha sfilato per i più grandi nomi della moda: Giorgio Armani, Valentino, Chanel, Ermanno Scervino e Fausto Sarli, solo per citarne alcuni. Altissima e biondissima oggi dice: “Finalmente il mio essere alta, magra e piatta non era più un problema. Da piccola mi chiamavano ‘quattro ossa incatenate’ o ‘Pianura Padana”, ha detto Eva.