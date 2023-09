Kylie Minogue, 55 anni, è considerata tra le pop star più famose dagli anni ottanta. Ma come si tiene in forma la talentuosa cantante? Ecco cosa ha raccontato della sua dieta.

Kylie Minogue svela la dieta: cosa mangia la cantante?

Kylie Minogue cantante, attrice e ballerina di origine australiana, con quindici album pubblicati ed oltre trenta anni di carriera, è considerata tra le pop star più famose e talentuose emerse dagli anni ottanta. La Minogue ha presentato il suo atteso “Tension” – un disco pieno di brani da pista da ballo con un taglio pop sensuale. Ma come si tiene in forma oggi a 55 anni?

La regina della musica pop, Kylie Minogue, ha aiutato molte donne a raggiungere la figura dei loro sogni rivelando il suo programma di dieta. La star giura che la dieta del pompelmo è la sua “arma segreta” quando si tratta di mantenersi in forma a 55 anni.

Il pompelmo è uno dei pochi alimenti che contiene calorie negative e, se segui rigorosamente la dieta del pompelmo, puoi perdere metà del tuo peso in una sola settimana. La cantante sostiene che sia una dieta perfetta per le festività natalizie o quando si hanno eventi importanti e vogliamo fare bella figura. La dieta del pompelmo non è però consigliata a lungo termine e deve essere seguita solo sotto il controllo di un medico, soprattutto se si sa che si soffre di determinate malattie.

In due mesi e mezzo, la dieta promette di aiutarti a perdere fino a 20kg. Devi seguire la dieta per 12 giorni, poi seguire un piano alimentare normale per due giorni, poi tornare alla dieta del pompelmo e ripetere il processo.

Secondo la Cleveland Clinic, la dieta del pompelmo esiste dagli anni ’30, quando si diceva che potesse aiutare a perdere peso in brevissimo tempo. Come suggerisce il nome, bisogna consumare molto pompelmo e il risultato durante il processo di disintossicazione mostra che alcuni pazienti sono riusciti a perdere 4,5 kg in soli 10-12 giorni.

La dieta è diventata popolare dopo essere stata adottata da diverse star, tra cui l’attrice americana Brooke Shields e Kylie Minogue. Ecco come funziona. La combinazione di enzimi brucia grassi e il basso contenuto di carboidrati nel pompelmo fa sì che il corpo produca meno glucosio e smetta di creare tessuto adiposo.

Kylie Minogue e la sua dieta: segreti di bellezza

Kylie Minogue, popstar australiana, attiva nella musica da oltre trent’anni, ha rivelato che la sua forma fisica tonica, snella e invidiabile è dovuta soprattutto alla dieta del pompelmo. Ma in cosa consiste questa dieta? A colazione, pranzo e cena devi mangiare mezzo pompelmo.

Puoi mangiare tutta la carne, il pesce, le verdure e le insalate che desideri, ma assicurati di sentirti sazio dopo ogni pasto. Potete cuocere la carne nell’olio o nel burro e dovete bere almeno otto bicchieri d’acqua al giorno e al massimo una tazza di tè o caffè. L’alcol è proibito in questa dieta.

Se equilibrata in nutrienti, questa dieta, così come tutte le diete serie che tengono sotto controllo l’indice glicemico, si può considerare un regime alimentare efficace e semplice. Fa perdere peso (e centimetri) soprattutto nel busto e nel giro vita, ovvero le zone più sensibili alle oscillazioni insuliniche. Già dopo due settimane si possono allacciare i jeans che non andavano più bene da anni.