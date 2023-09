Insetti in autunno: come allontanarli naturalmente dalle nostre case

Gli insetti in autunno sono un problema molto comune, da risolvere tempestivamente al fine di evitare danni alla casa o alle persone, dato che le specie sono diverse e non tutte sono innocue. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo rapido e naturale.

Insetti in autunno

Ingenuamente, si tende a credere che, conclusa la stagione estiva, non si vedrà più, fino al prossimo anno, un insetto. In realtà, gli insetti in autunno sono un problema molto comune che, spesso e volentieri, non fa dormire molte persone. Alcune famiglie, infatti, potrebbero, addirittura, ritrovarsi alle prese con una vera e propria infestazione.

Non sempre è facile individuare la presenza di insetti in casa. Alcuni, sono rumorosi e fastidiosi, come quelli che ci ronzano intorno o nelle orecchie, altri, invece, sono molto più bravi a nascondersi, non arrivano con le colonie e, la maggior parte delle volte, li si notano accidentalmente, come nel caso delle cimici verdi che, solitamente, sono molto solitarie e non amano farsi vedere in giro. A volte, può succedere di accorgersi della presenza degli insetti quando vi è un danno strutturale alla casa, come nel caso dei tarli del legno, il cui ciclo biologico vitale inizia a primavera.

Insetti in autunno: consigli

Pulire regolarmente la casa non è l’attività preferita di nessuno, ma va fatto, non solo per una questione di igiene personale, ma anche di sicurezza. Una casa sempre sporca e in disordine, infatti, è una casa perfetta in cui gli insetti in autunno possono trovare rifugio, cibo e acqua. Insomma, in casa nostra gli insetti vanno alla ricerca di quel comfort di cui abbiamo bisogno anche noi.

Il nostro consiglio, al fine di allontanare ed impedire agli insetti in autunno di entrare in casa, dunque, è quello di pulire la casa quotidianamente, pulendo i tappeti e passando l’aspirapolvere, prestando attenzione al bagno e alla cucina, che sono i luoghi più frequentati dalla famiglia e dove è più facile trovare umido e residui di cibo.

Non bisogna pulire sono la casa, ma anche il giardino e, allo stesso modo, è necessario perlustrare tutta la casa alla ricerca di zone umide, dove intervenire e poter correre ai ripari, se necessario.

Se in casa avete animali domestici, pulite loro, ma anche le zone da loro frequentate e, ovviamente, rimuovete ogni residuo di cibo lasciato o sparso, qua e là, per la casa.

Infine, il nostro consiglio è anche quello di perlustrare la casa alla ricerca di fessure o crepe, al fine di ripararle, sulle pareti o le strutture di porte e finestre perché questi spazi, anche se minuscoli, possono essere una zona di passaggio per gli insetti.

Insetti in autunno: miglior rimedio

Esistono numerose specie di insetti che si possono vedere in autunno, alcune sono innocue, altre possono provocare dei danni in casa, altre ancora potrebbero rappresentare un pericolo per la salute umana o animale. Pulire accuratamente e mantenere la propria casa pulita, dunque, è fondamentale, tentare di prevenire un’invasione, adottando gli accorgimenti di cui si parlava nei paragrafi precedenti anche, ma, a volte, questo non basta.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per allontanare gli insetti in autunno dalle nostre case. Si tratta di un dispositivo tecnologico che, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza, ad interferenza magnetica, allontana ogni insetto autunnale da casa nostra, in modo semplice e immediato, senza effetti collaterali sulla salute umana e animale, dato che non ricorre all’utilizzo di sostanze di natura chimica.

Sano ed ecologico, Ecopest è un dispositivo tecnologico che agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq. Adatto sia ad un uso interno che ad un uso esterno, Ecopest si ricarica grazie alla comune presa USB, in dotazione nella confezione. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.