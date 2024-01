Federico Bernardeschi, 29 anni, calciatore nel ruolo di attaccante, ex della Juve potrebbe tornare a indossare la maglia bianco nera. Ma come si tiene così in forma? Bernardeschi mostra il suo fisico tirato, e la sua dieta.

La dieta di Federico Bernardeschi

Federico Bernardeschi, famoso calciatore nel ruolo di attaccante in diverse squadre italiane, e giocatore della nazionale italiana, a 29 anni è nel pieno della sua carriera. Sposato da due anni con Veronica Ciardi, Bernardeschi è uno dei calciatori italiani più fisicati di sempre e sui social mostra spesso il suo fisico super atletico. Non solo tanto sport e allenamento ma anche grazie a una dieta specifica.

Bernardeschi, super amato anche fuori dal campo, ha esordito in Serie A all’età di vent’anni, ex della Fiorentina e poi della Juve, nel 2022 si trasferisce in Major League Soccer accasandosi nel Toronto FC. Ma come si tiene in forma oggi il calciatore promettente? L’ex e forse nuovamente bianco nero si sta tenendo in gran forma, con una dieta consigliata dal dottor Sacha Sorrentino, biologo nutrizionista.

Allo specialista si rivolgono tanti campioni per farsi indicare il regime alimentare più adatto per migliorare le prestazioni sul rettangolo verde. Della “scuderia” del dottor Sorrentino fanno infatti parte anche altri campioni d’Europa e giocatori della Champions League.

La dieta super rigorosa di Bernardeschi, puntando sulla massa muscolare ma anche molta definizione, come è evidente dai suoi addominali in primo piano sta dando i risultati sperati, dopo una stagione calcistica fallimentare. Questi risultati, infatti, sono il frutto di duri allenamenti sul campo e in palestra, come testimoniano alcuni degli scatti che Federico ha postato sui social, dove si mostra anche spesso insieme alla sua famiglia.

Federico Bernardeschi rivela la sua dieta: cosa mangia?

Federico Bernardeschi, una delle giovani promesse del calcio italiano, dalla Fiorentina alla Juve al Toronto fino alla Nazionale, è considerato uno dei migliori attaccanti, anche se proprio al Toronto non ha spiccato. Per questo si parla prossimamente di un suo ritorno in Italia magari proprio alla Juve per la gioia di milioni di fan.

Nonostante non ci siano conferme, ancora, il calciatore appare in perfetta forma come non mai con addominali scolpiti, braccia muscolose e con un viso molto stravolto. Evidente che Bernardeschi si sia fatto “aiutare” dalla chirurgia. Molti commenti social infatti lo paragonano a Ryan Gosling e pensano addirittura che Federico possa lasciare il calcio per la moda.

Il regime alimentare di Bernardeschi, ideato dal dott. Sorrentino, punta a un fisico asciutto proprio per migliorare anche le prestazioni in campo. Sui social in questi giorni è poi spuntata proprio uno scatto del nutrizionista in compagnia di Bernardeschi.

In passato, Federico ha raccontato più volte di aver scoperto di avere problemi cardiaci durante la sua adolescenza. Durante uno dei controlli di routine quando aveva sedici anni, è stato colpito da una diagnosi di “cuore allargato”, per ipertrofia ventricolare sinistra. Questa condizione ha messo a rischio la sua carriera nel calcio. La malattia è spesso descritta come “cuore da atleta” perché colpisce frequentemente gli sportivi.

Fortunatamente, grazie a una dieta a basso contenuto di sodio e ai giusti farmaci, Federico è riuscito a superare la malattia e a riprendere il controllo della sua carriera, tornando a giocare a calcio.