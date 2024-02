Daniela Santanchè politica e imprenditrice italiana, dal 2022 è ministro del turismo nel governo Meloni. L’ex deputata della Camera ha rivelato la sua dieta ferrea: ecco cosa mangia per la forma fisica.

La dieta ferrea di Daniela Santanchè

Daniela Santanchè, attuale Ministro italiano del turismo nel governo di Giorgia Meloni, è da sempre attiva in politica. E’ stata sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio nel governo Berlusconi e da Forza Italia è passata da pochi anni a Fratelli d’Italia. Oggi super in forma all’età di 62 anni, è stata sposata con Paolo Santanchè, chirurgo estetico, da cui ha ereditato il cognome e in seguito dall’ingegnere Canio Giovanni Mazzaro, imprenditore farmaceutico potentino ha avuto un figlio: Lorenzo (1996).

Come si tiene in forma oggi tra una seduta in Parlamento e gli impegni da imprenditrice? La Santanchè ha rivelato di seguire da molto tempo una dieta, e anche piuttosto ferrea. “Dopo i 50anta è più faticoso tenersi in forma che stare sdraiati a letto a mangiare dolci, ma offre grandi soddisfazioni”. Il suo stile di vita prevede di correre tutti i giorni seguendo una dieta ferrea: pesce, verdure, frutta e niente carboidrati e dolci.

Il corpo non è prigione dell’anima ma il biglietto da visita per entrare in contatto con gli altri, secondo il Ministro del turismo. Quindi la Santanchè soprattutto dopo i 60anta ha deciso di fare sport come un dovere. “Le donne oggi a 50 anni lavorano, sono capo famiglia e spesso comandando aziende: quindi hanno il dovere di essere piacevoli. Chi non lo fa, sbaglia”.

Un peccato di gola, però, fa bene anche e soprattutto per chi segue una dieta ferrea, infatti, il ministro ogni tanto si concede un bel dolce al tiramisù!

Daniela Santanchè e la dieta: cosa mangia il Ministro?

Daniela Santanchè, attuale Ministro del turismo nel governo di destra Meloni, da Forza Italia a Fratelli d’Italia, a 62 anni è in ottima forma fisica. Così come il viso evidentemente anche con l’aiuto di qualche ritocchino estetico. A guardare le foto della Santanchè molti si domandano come faccia ad avere un fisico così, sfoggiando gambe muscolose e snelle anche dopo i 60anta. Il segreto sta nella sua dieta sana e molto ferrea, infatti, come visto il Ministro non mangia né carboidrati e né dolci.

Daniela Santanchè è convinta della sua forma fisica e sottolinea quanto sia importante mantenersi in forma alla sua età. Lei per questo non smette mai di allenarsi ma anche di fare la dieta. La Santanchè si sente in gran forma e lo dimostra ogni volta che viene paparazzata o quando condivide una sua foto sui social.