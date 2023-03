Dieta di Giorgia Meloni: i segreti del fisico della Premier

Presenziare ai tanti impegni nazionali e internazionali non è mai facile, soprattutto se sei Premier del paese e devi anche prestare attenzione al tuo fisico. Giorgia Meloni lo sa molto bene e sa come mantenersi in forma in modo da essere impeccabile in ogni momento e circostanza. Scopriamo la dieta di Giorgia Meloni, in cosa consiste, quale è la sua alimentazione e anche l’allenamento che segue.

Dieta di Giorgia Meloni

Tenersi in forma non deve essere affatto facile per la Premier Giorgia Meloni, ma una buona alimentazione è importante per riuscire anche a presenziare ai tantissimi impegni che la vedono in prima linea. Nonostante si ritenga una buona forchetta e ami molto mangiare, riesce comunque a essere in buona forma senza eccedere. Il suo macellaio di fiducia, intervistato a una trasmissione televisiva, ha raccontato alcune delle sue caratteristiche a tavola.

Nella dieta di Giorgia Meloni non manca mai la carne di cui ama qualsiasi tipo: che siano pollo, bistecche, ecc. Ama molto gli hamburger di carne Scottona, considerata particolarmente tenera e magra, quindi indicata per tenersi in forma. La carne è sicuramente uno dei cibi e dei piatti che è molto presente nel suo programma alimentare che ama cucinare anche per tutta la famiglia e non solo per sé stessa.

Durante la campagna elettorale, un periodo fortemente stressante e ansioso, ha raccontato di essere ingrassata arrivando a prendere due chili, che però è riuscita a smaltire, come si evince dalla sua discreta forma fisica. Afferma di non essere affatto facile per lei rinunciare ai piatti della tradizione dal momento che si considera una buona forchetta.

Nonostante ami molto mangiare, nella dieta la Meloni sta molto attenta a mangiare sano evitando di sgarrare ed eccedere eccessivamente, quindi sta molto attenta ai cibi che consuma in modo da mantenere la sua forma fisica anche grazie a uno stile di vita salutare, ma ricco di vari nutrienti. oggi ha rinunciato ai carboidrati prediligendo nel suo programma alimentare cibi come proteine e pesce che sono maggiormente ricchi di antiossidanti e di nutrienti necessari.

Dieta di Giorgia Meloni: allenamento

Oltre alla dieta e quindi all’alimentazione, si accompagna anche un buon allenamento dal momento che i cibi non sono sufficienti per essere in forma. Per questa ragione, nella dieta di Giorgia Meloni, grande attenzione non è riservata soltanto ai cibi da portare in tavola, ma anche all’allenamento e all’attività fisica che, non sempre, riesce a praticare in modo costante e impegnativo per via dei suoi tanti impegni.

In base a quanto ha affermato il suo personal trainer, la Meloni ama molto andare in palestra che frequenta da circa 8 anni e dove si reca almeno tre o quattro volte a settimana. Un allenamento che avviene sempre in gruppo, insieme ad altre persone e senza mai isolarsi. Lo sport è sempre stato una costante nella sua vita dal momento che, da giovanissima, ha praticato atletica e assiste, non appena gli impegni glielo permettono, alle partite di rugby.

Secondo le parole del personal trainer, svolge un tipo di lavoro funzionale, insieme a quello aerobico e metabolico, oltre a praticare anche discipline per rilassare la mente come lo yoga e il pilates. Per riuscire a smaltire i chili in eccesso, si affida al suo personal trainer svolgendo un lavoro molto duro e faticoso al tempo stesso.

Dieta di Giorgia Meloni: integratore

Insieme all’allenamento e a una buona alimentazione, per ottenere buoni risultati che siano duraturi nel tempo, nella dieta dimagrante si può affiancare un prodotto, un integratore come Spirulina Ultra che aiuta a tornare in forma e dimagrire rapidamente. Una formula raccomandata da esperti e consumatori, di origine italiana, in compresse che ha ottenuto i consensi da parte del Ministero della Salute proprio perché efficace e funzionale.

Infatti, questo integratore permette di bruciare i chili in eccesso riuscendo a smaltirli, oltre a ridurre anche l’apporto calorico ogni giorno. Aiuta poi a non eccedere troppo con i pasti a tavola dal momento che diminuisce il senso di fame, lavora sul metabolismo in modo da perdere peso rapidamente. Migliora anche il tratto intestinale e digestivo, oltre a svolgere proprietà e funzioni detox per il fisico.

Per chi volesse avere maggiori informazioni, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore che funziona molto bene per via dei suoi componenti naturali che sono privi di effetti collaterali e controindicazioni. Infatti, all’interno sono presenti componenti come l’alga spirulina che aiuta a bloccare le riserve di grasso impedendo che possano formarsi e depositarsi e la gymnema, una erba che va a lavorare sul metabolismo di carboidrati e lipidi sopperendo così alla fame eccessiva.

Una o due compresse poco prima dei pasti sono la giusta posologia insieme a un po’ di acqua per riuscire a tornare rapidamente in forma in breve tempo.

Spirulina Ultra è originale ed esclusivo, quindi non indicato per essere ordinato nei negozi fisici o Internet. Il solo modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto dove il consumatore immette i dati nel modulo presente in pagina attivando così la promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento in contanti, quindi formula del contrassegno, con Paypal o carta di credito.