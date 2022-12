Dieta tisanoreica: menu settimanale e controindicazioni

La tisanoreica, dieta super popolare ideata dall’imprenditore Gianluca Mech, dura massimo 40 giorni. Ecco il menu da seguire in questa dieta che giura di far perdere peso in pochi giorni. Ma, vediamo anche, le controindicazioni della dieta tisanoreica.

Dieta tisanoreica: menu settimanale

La dieta tisanoreica è una dieta chetogenica ideata dall’imprenditore Gianluca Mech, che opera nel campo della fitoterapia. Promette una veloce perdita di peso fino a 6 -12 kg in 20-40 giorni.

La tisanoreica non è una dieta liquida in cui assumi solo tisane. E’ anzi prevista una grande quantità di cibi solidi, accompagnati da tisane per aiutare la perdita di peso e da pietanze specifiche del marchio tisanoreica.

La dieta tisanoreica prevede principalmente 2 fasi: fasi intensiva e fase di stabilizzazione, seguita poi dal mantenimento.

Vediamo un esempio di menu da seguire nella dieta tisanoreica, fase intensiva.

Colazione: una bevanda tisanoreica come cappuccino o una/due tazze di caffè con biscotti Tisanosweet

Spuntino: uguale alla colazione, tranne per i biscotti

Pranzo: omelette con verdure cotte o crude a scelta tra: asparagi, bietole, broccoli, cicoria, cavolfiore, cavolo…

Cena: varie opzioni: zuppa e verdura cotta o cruda a piacere

un piatto a scelta tra: 100gr di carne senza grasso tra quelle che si possono mangiare

200 gr di pesce

60gr di affettato

1 uovo

La dieta tisanoreica: controindicazioni

Questa dieta chetogenica consente sicuramente un calo di peso rapido che però risulta poi difficile da mantenere nel lungo termine. Infatti, questa dieta non si fonda su solide basi e ricerche scientifiche, ma è opera di un’attenta strategia di marketing che prevede la vendita di costosi prodotti.

Inoltre, questa dieta non è sicuramente adatta a tutti, Infatti donne in gravidanza, bambini in via di sviluppo e persone con problemi cardiaci non dovrebbero seguire questa dieta.

Oltre a questo, il suo elevato costo è un ulteriore fattore da tenere in considerazione.

Come tutte le diete che promettono un rapido dimagrimento, anche questa dieta prevede fasi con grande carenza di nutrienti e riduzione estrema di apporto calorico. Infatti, chi deve perdere peso non troverà mai una risposta in strategie a breve termine, ma solo in una rieducazione alimentare seguita da uno specialista, che preveda l’assunzione di tutti i gruppi alimentari e macronutrienti.