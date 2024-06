Dieta Fodmap: in cosa consiste e come seguirla

Seguire un regime alimentare equilibrato non è solo importante e utile ai fini del dimagrimento e della forma fisica, ma anche della salute, in generale. La dieta Fodmap agisce anche su questo aspetto eliminando dalla tavola quegli alimenti che contengono componenti che possono creare problemi di salute. Vediamo cos’è questo regime e i benefici che apporta.

Dieta Fodmap

Non è un regime alimentare all’ultima moda, ma la dieta Fodmap si rivela un programma dimagrante assolutamente efficace e valido da seguire anche se solo per poco tempo. Innanzitutto, con il termine Fodmap (acronimo di Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols) si intendono una serie di sostanze contenute nei vari alimenti che possono andare incontro ad alcuni problemi come aria nella pancia, per esempio.

Coloro che vanno incontro a determinate problematiche dovrebbero proprio evitare questo tipo di sostanze presenti in determinati alimenti. Si tratta di un regime a base di alimenti che contengono i seguenti componenti, ovvero gli oligosaccaridi, i disaccaridi e i monosaccaridi fermentabili. Sono componenti presenti nelle fibre ma anche nello zucchero da cucina.

La dieta Fodmap, come è nota, anche se il termine maggiormente adatto sarebbe dieta povera di Fodmap, lavora proprio per ridurre o eliminare del tutto questo tipo di sostanze e di conseguenza di alimenti da evitare di assumere. Non si tratta di un regime alimentare improvvisato, ma è frutto di studio di esperti e nutrizionisti.

Dieta Fodmap: gli alimenti

Considerando che la dieta Fodmap riguarda essenzialmente alcuni componenti presenti soprattutto in fibre e zuccheri, bisogna prestare particolare attenzione ai cibi che si consumano in questo tipo di regime. Gli alimenti ricchi di proteine come carne, pesce e le uova sono assolutamente consentiti e ammessi in questo regime.

Si consiglia poi di evitare qualsiasi tipo di zucchero, non solo presente nel classico zucchero da cucina, ma anche nel miele e in tutti i vari dolci processati. Per quanto riguarda i carboidrati sono da ridurre quelli a base di prodotti integrali o di crusca poiché troppo ricchi di fibre e quindi non adatti. La pasta, il riso in piccole porzioni e il pane, ma non integrale sono concessi.

Nella dieta Fodmap sono poi da ridurre o evitare le verdure ricche di fibre come broccoli, cavolfiori, ecc. prediligendo zucchine, insalata, spinaci, ecc. Per la frutta sono ammesse le pere, ma non quella che contiene eccessive quantità di zuccheri come mandarini, ananas, arance, anguria, cachi, ecc.

Un regime del genere è adatto da seguire per 6-8 settimane circa per ottenere risultati utili, non solo in fase di dimagrimento, ma anche per quanto riguarda la salute. Per la colazione si consiglia il latte vaccino o vegetale da consumare con una fetta di pane preferibilmente non integrale.

Dieta Fodmap: integratore

