Gaia Gozzi, cantante italiana, ex volto di “Amici” di Maria de Filippi, rivela una forma fisica al top. Ecco cosa mangia e come si allena.

La dieta di Gaia Gozzi

Gaia Gozzi, in arte semplicemente Gaia, nata in Emilia Romagna classe 1997, da madre brasiliana ex ballerina, e padre italiano. Di recente l’abbiamo vista alla serata delle cover, con Big Mama, in gara al Festival di Sanremo 2024, insieme a Sissi e La Niña sulle note di “Lady Marmalade” di Labelle.

Fin da piccola Gaia dimostra grande interesse per la musica, impara a suonare la chitarra e canta in alcune band di amici. A 18 anni parte per gli Stati Uniti, un’esperienza che le permette di capire che nel suo futuro c’è spazio solo per la musica. Nel 2016 partecipa a X Factor, nella squadra Under Donne guidata da Fedez, ma si classifica seconda.

Ma è nel seguitissimo talent show di Amici di Maria De Filippi che Gaia trionfa e conosce il successo nazionale, arrivando al serale e vincendo il programma. E’ qui che nascono le sue hit “Chega” (doppio platino), “Coco Chanel”, e nel 2023 torna con il singolo “Estasi”, con il quale si esibisce per tutta l’estate in giro per l’Italia. Per chi l’ha vista in tour, conferma che Gaia si esibisce in modo completo, dal canto alla danza con balletti e coreografia.

Nel 2021 Gaia è tra i big in gara al Festival di Sanremo con il brano “Cuore amaro”, e oltre alla cittadinanza italiana ha anche quella brasiliana e parla fluentemente portoghese, lingua con cui canta alcune delle sue canzoni più celebri, come Chega. Il 21 dicembre 2023 esce al cinema il film “Wish”, che celebra i 100 anni della “The Walt Disney Company”, nel quale Gaia ha doppiato la protagonista Asha, oltre ad averne interpretato interamente la colonna sonora. Ma come si tiene in forma, a 26 anni?

Gaia, per tenersi così in forma, dedica il suo tempo anche allo sport, che ha praticato sin da ragazza. Non è raro vederla allenarsi in palestra, in passato ha praticato ginnastica artistica e nuoto, anche a livello agonistico. Come testimoniato dai suoi social, inoltre, Gaia è stata coinvolta in una campagna pubblicitaria legata ai leggings sportivi Nike. Ma il suo grande amore giovanile di Gaia è il basket, e il suo idolo è Damian Lillard, la sua squadra del cuore sono i Lakers.

Del suo piano alimentare, invece, non sappiamo molto ma secondo quanto dimostra sui social Gaia mangia spesso sano, biologico, ma non può fare a meno della pizza e della pasta, da buona forchetta, amante della cucina italiana.

Gaia Gozzi, cantante di hit a metà tra italiano e portoghese come “Chega”, non ha mai nascosto le sue origini brasiliane di cui è fiera. 26 anni, una carriera in ascesa, dopo un breve stop dedicato alla scrittura Gaia è ritornata con un nuovo album, il secondo, dal titolo “Dea saffica”. Pronta a tornare anche in tour, dopo aver partecipato a quello di Elodie, Gaia si tiene costantemente in forma come dimostra anche sui social. La giovane 26enne, infatti, rivela un fisico muscoloso, allenato, e definito con addominali in vista.

Merito del suo amore per lo sport, parallelo alla musica, e anche alla danza, per cui ha un debole, con un passato da ginnasta. La vincitrice di Amici 19 dedica molto tempo all’allenamento, non solo in palestra, ma appunto facendo esercizi di danza, basket, sport all’aperto. E la dieta? Gaia non segue una dieta specifica ma da brava sportiva non si lascia andare a cibo spazzatura e altamente calorico, anzi preferisce un’alimentazione sana e varia. Basta che ci sia la pizza, e la pasta anche integrale.

Della sua vita privata, invece, non sappiamo granché ma a quanto rivelato il fidanzato attuale è Daniele Dezi, alias Orang3, uno dei producer italiani più importanti (ha scritto brani per Achille Lauro, Coez e Clementino), con cui Gaia ha collaborato anche in varie occasioni.