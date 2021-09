Maria De Filippi è di certo una delle conduttrici italiane più apprezzate. Nonostante il passare dell’età la moglie di Maurizio Costanzo continua a sfoggiare un corpo magro che desta grande curiosità. Scopriamo qual è la dieta che permette alla De Filippi di restare magra come siamo sempre stati abituati a vederla.

La dieta di Maria De Filippi

La dieta di Maria De Filippi è davvero molto semplice e si basa su alcune semplici regole. Per restare magra la conduttrice non mangia pasta tutti i giorni, ma anzi la consuma una sola volta alla settimana. Anche il giorno in cui mangia questo alimento, Maria De Filippi ne mangia una quantità davvero piccola: 60 grammi.

La conduttrice inoltre non mangia grandi quantità di pane anche se bisogna dire che se ne concede un piccolo pezzettino a pranzo oppure a cena a seconda dei casi.

La De Filippi consuma anche poca carne rossa preferendo al suo posto mangiare pesce oppure carni bianche come pollo e tacchino.

Maria De Filippi è molto attenta alla sua alimentazione

In generale quindi la moglie di Maurizio Costanzo mangia molto poco e sta attenta a non consumare cibi ricchi di grassi evitando i carboidrati in eccesso. La conduttrice televisiva è quindi attenta a cosa porta in tavola e limita spontaneamente tutti gli alimenti che possono farla ingrassare.

La donna non ama nemmeno i dolci e infatti consuma solo occasionalmente una fetta di crostata oppure una meringata. La De Filippi inoltre non beve bevande alcoliche e questo le consente di migliorare ulteriormente il suo stile alimentare.

L’allenamento di Maria De Filippi

Per restare in forma Maria De Filippi non solo fa grande attenzione alla sua alimentazione, ma si allena anche davvero molto.

La conduttrice in particolare pratica crossfit tre volte a settimana e tennis due volte a settimana.

La donna quindi è molto attiva e questo le consente di mantenere un fisico asciutto davvero invidiabile.