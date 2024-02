Gianluca Lapadula, calciatore di ruolo attaccante, attualmente al Cagliari, ha rivelato la dieta che segue. Ecco come si tiene in forma il calciatore.

La dieta di Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula, calciatore e attaccante del Cagliari, di nazionalità peruviana, è famoso per avere una rabbia agonistica ed un temperamento fuori dal comune che se emergono nelle partite giuste lo fanno risultare spesso decisivo per l’esito finale. Sposato con Alessia con la quale ha due figlie, dal punto di vista tecnico risulta essere forte fisicamente e dotato di un ottimo fiuto per il goal.

Lapadula ha iniziato a giocare nella Juventus, squadra in cui ricopre inizialmente il ruolo di portiere per poi essere spostato a centrocampo, successivamente a trequartista e a 14 anni in attacco. La stagione 2015-16 la disputa al Pescara in Serie B è tra gli artefici della promozione della squadra abruzzese grazie a numerose reti segnate.

Quella stagione gli permette di essere acquistato per l’anno successivo dal Milan, dal 2020 al 2022 milita nel Benevento e poi nel 2022 è arrivato al Cagliari. Il calciatore in diversi ruoli ha rivelato la sua dieta per performare al meglio in campo, a 34 anni. “Amo la buona cucina e anche io, come mister Ranieri, sto conoscendo i buoni ristoranti”, ha raccontato. Rivelando poi che deve ancora assaggiare il maialetto sardo, gli arrosticini abruzzesi anche se alla fine mangia sempre il petto di pollo. Da quattro anni segue uno stile di vita, anche alimentare, molto attento e regolare.

Gianluca Lapadula e la dieta: cosa mangia l’attaccante?

La sua dieta consiste principalmente nelle giuste porzioni di macronutrienti ed è anche stato paparazzato una volta mentre faceva colazione con pane con avocado e succo d’arancia. È evidente che il Lapadula si prende molta cura della sua condizione fisica. Soprannominato il “Gladiatore”, è un esempio permanente di resilienza e dopo un brutto infortunio è tornato alla carica.

“Ho preso l’infortunio come una sfida e ho più voglia di farcela rispetto a prima”. Ostacoli che hanno confermato che la forza di volontà supera ogni limite fisico.