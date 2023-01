La dieta di Haaland: cosa mangia il calciatore?

La dieta “speciale” seguita dal calciatore del momento Erling Haaland. Con la maglia del Manchester City in Premier League e non solo sta rapidamente ottenendo record su record. Merito, anche, di un fisico imponente, che l’attaccante norvegese cura nei minimi particolari.

Ecco la dieta che segue Erling Haaland per un fisico così statuario.

La dieta di Erling Haaland

Nel documentario dal titolo “Haaland: The Big Decision” il calciatore norvegese Eling Haaland ha rivelato come si mantiene in forma grazie a una dieta molto particolare. La dieta del calciatore prevede 6mila calorie al giorno e l’alimentazione sia uno degli aspetti a cui più tiene. Pollo, verdure e pesce ovviamente, così come pure un po’ di pasta, banditi però olio e sale, e carne bovina e rossa, in particolare cuore e fegato di mucca.

“La gente dice che la carne fa male, ma quale? La carne che prendi al McDonald? O la mucca locale che mangia erba proprio qui vicino?”, dice il calciatore. Che poi confessa appunto di mangiare anche cuore e fegato dei bovini. L’altra fissazione è invece l’acqua filtrata: “Penso che possa avere grandi benefici per il mio corpo”. Assolutamente vietate tutte le bibite zuccherate, e niente alcool.

Erling Haaland spiega di aver ripreso la fissazione per la cura del corpo da Cristiano Ronaldo, il suo modello per quanto riguarda questo aspetto della vita di un calciatore.

Il norvegese cura l’alimentazione, ma anche il suo orologio biologico. Inoltre, ricorre a bagni di ghiaccio e ogni mattina appena sveglio si concede un po’ di esposizione al sole. Uno stile di vita maniacale che ha già dato ottimi risultati sul campo professionale.

I commenti dei vip alla dieta seguita da Erling Haaland

Il campione del Manchester City ha però ammesso uno sgarro, giustificato dal fatto che si tratterebbe di un rito portafortuna: prima di ogni gara casalinga mangia le lasagne cucinate dal padre.

Molti hanno commentato la particolare dieta del calciatore del Manchester. L’attore Dwayne “The Rock” Johnson (uno che consuma «normalmente» 5.000 calorie al giorno, arrivando fino alle 8.000 durante le preparazioni fisiche per i suoi film) ha così commentato le notizie sul calciatore: “Io adoro il cibo e mi sembra anche lui.

“Mangia cuori, fegato e una lasagna prima di ogni partita, ed è comunque in quella forma fisica? È incredibile”, ha confessato “The Rock”.