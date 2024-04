Greta Scarano, attrice con un passato da cantante e musicista, ha recitato in diverse fiction Mediaset e Rai per cui è stata conosciuta, oltre che al cinema. Ecco la sua dieta.

La dieta di Greta Scarano: cosa mangia l’attrice?

Greta Scarano, con una formazione da musicista, cantante e attrice, ha recitato a lungo tra l’Italia e gli Stati Uniti come protagonista di videoclip e cortometraggi. Volto femminile di Sabrina Guerini nella soap opera Un posto al sole di Rai3, ha preso parte in serie televisive come R.I.S – Delitti imperfetti e poi in Romanzo criminale – La serie.

Nel 2011 è diventata la protagonista del film Qualche nuvola di Saverio Di Biagio e, l’anno successivo, è entrata a far parte del cast di Squadra antimafia – Palermo oggi.

Al fianco di Pierfrancesco Favino in Senza nessuna pietà Scarano è stata amata anche come una delle protagoniste in Suburra per il quale ha ottenuto anche prestigiosi riconoscimenti. Una delle sue ultime opere è tra i protagonisti della miniserie Circeo, su Rai1. Occhi magnetici, viso angelico, Greta Scarano a 37 anni è in perfetta forma, ma nasconde un passato di conflitto con il suo peso corporeo. Dal 2019 è al fianco del regista, Sydney Sibilia, 43enne di Salerno con cui è attualmente sposata, che è noto soprattutto per la saga Smetto quando voglio in cui ha diretto anche lei.

Da tanti anni l’attrice ha dichiarato di essere vegetariana, e di avere una vera e propria ossessione per i prodotti bio. Nella sua dieta, infatti, non possono mancare frutta, verdura, proteine del pesce ma ogni cibo deve essere biologico e quanto più “naturale”, a km zero. Scarano ha un peccato di gola preferito: adora il cioccolato fondente, come ha rivelato lei stessa.

Come attrice, per interpretare al meglio i diversi ruoli, Greta modella il suo fisico in base al personaggio. Nella serie In Treatment 2 con Sergio Castellito, infatti, l’attrice ha dovuto perdere tanti chili, “mi sono sottoposta a una dieta tremenda, ho perso tanti chili, ho lottato con la fame”, rivela.

Un lavoro intenso, per cui Greta si è sottoposta a una dieta precisa e ferrea, al punto che i membri della troupe erano quasi sconvolti dal fatto che non mangiasse più sul set.

Greta Scarano e la dieta dell’attrice

Greta Scarano attrice romana, con un passato nella musica, 37 anni, si è divisa tra gli Stati Uniti e l’Italia per la sua formazione professionale. Tra cinema e tv, Greta ha interpretato diversi ruoli sempre con talento e con professionalità. Di talento e portatrice di una bellezza naturale, acqua e sapone, l’attrice romana rivela il suo rapporto con la cucina e con il cibo.

In passato non si è proprio amata, a causa di qualche chilo di troppo, ma con la maturità degli anni ha imparato a volersi bene e apprezzare il suo fisico naturalmente formoso. “Per il mio peso in un’importante film non mi hanno presa”, ha rivelato Greta. In merito alla cucina, invece, Scarano ha detto che è un mondo che le è sempre piaciuto, e ha avuto modo di sperimentarlo nel film La cena perfetta del 2022.

Per questo ruolo Scarano ha trascorso ore e ore nella cucina di chef Bowerman: “una donna incredibile, con una motivazione rara”. Cresciuta nella tipica famiglia romana, l’attrice dice che è abituata a risolvere tutto a tavola. Le sue giornate ancora oggi, infatti, dice che sono scandite dal ritmo dei pasti. “Un piccolo rito a cui tengo fede”, aggiunge.

Appena riesce, invece, sceglie di mangiare fuori che sia un ristorante stellato o trattoria non fa differenza purché buona cucina, e preferibilmente vegetariana, e accoglienza vadano di pari passo.