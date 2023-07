Halle Berry, ex Catwoman, oggi 56enne, mantiene una perfetta forma fisica, con un corpo scolpito e muscoloso. Ma come fa? Ecco svelata la sua dieta.

La dieta di Halle Berry: come si tiene in forma l’attrice?

Halle Berry, attrice americana e madre di due figli, ha avuto i riflettori puntati non solo per la sua carriera nel cinema ma anche per il suo stile di vita invidiabile che le permette di essere in forma anche dopo i 50anta.

Mentre si stava preparando per il ruolo di combattente di arti marziali miste (MMA) nel film Bruised, ha svolto un intenso allenamento fisico e le sue foto sono diventate virali. Guardando il suo corpo tonico e gli addominali ci si domanda: quanti anni ha? Ebbene, ne ha 56 quasi 57 il prossimo mese. Dietro la sua forma c’è tanta volontà e sacrifico tra dieta e allenamento.

Ad Halle Berry è stato diagnosticato il diabete alla tenera età di 22 anni. Il diabete è stato ciò che ha cambiato la sua prospettiva di vita. Quando aveva 19 o 20 anni, poco prima di ricevere la diagnosi, era una drogata di zucchero!

Iniziava la giornata con cereali come i bignè al cacao e diversi dolci confezionati. Era sempre sotto picco di insulina. Ma la diagnosi le fece capire che la sua abitudine ha avuto effetti negativi sulla sua salute ed era ora di cambiare vita.

Così Halle ha smesso immediatamente di mangiare prodotti zuccherati e sebbene i sintomi di astinenza fossero enormi, come mal di testa e costante desiderio di zucchero, si è sentita meglio dopo poche settimane. Ora, dopo anni di diagnosi, consuma zucchero raramente e in occasioni speciali come i compleanni dei suoi figli.

Digiuno intermittente e Keto è ciò che Halle segue da anni per perdere peso o per tenersi in forma e ha avuto ottimi risultati. Il modo di mangiare a tempo limitato è miracoloso se lo segui religiosamente. Per gestire il suo diabete di tipo due insieme al peso, ha optato per una dieta cheto proteica ricca di grassi e moderata.

La dieta di Halle Berry per il diabete comprende solo 2 pasti al giorno e di solito salta la colazione. Ma si assicura di bere un grande bicchiere d’acqua, con dentro un limone spremuto, per iniziare la giornata.

Il prossimo passo nella dieta di Halle Berry è l’assunzione di amminoacidi per i muscoli. Li prende da un’azienda chiamata Purium, secondo il suo personal. Gli aminoacidi sono il modo migliore per dare al corpo la nutrizione mancante per sostenere i muscoli.

Halle Berry continua a consumare caffè con un po’ di olio MCT, olio molto popolare tra i keto followers. Questa combinazione di caffè è chiamata “caffè antiproiettile” e si dice che acceleri la combustione dei grassi.

La dieta di Halle Berry: ecco i segreti della sua forma

Halle Berry segue una dieta per tenersi in forma, alla cui base ci sono i cibi prima indicati per tenere sotto controllo il diabete tipo 2. Il brunch è il suo primo pasto della giornata dopo l’allenamento. Questo pasto è ricco di sostanze nutritive e di solito include bistecca o pollo, insieme a verdure a foglia verde o alcune uova.

I suoi spuntini includono invece bacche e frutti biologici. Ama anche l’avocado, visto il grasso buono che contiene. Halle è anche una fan del brodo di ossa e lo consuma in diversi momenti della giornata, non solo come spuntino.

Infine la cena: nella dieta cheto di Halle Berry è il suo chef che prepara lo stufato di agnello. Lo stufato è chetogenico, con molti broccoli, cavolfiori e altre verdure. La pasta di zucchine è un’altra opzione che sceglie per la sua cena.