Margot Robbie attrice australiana di successo, prossimamente vestirà i panni di Barbie al cinema con Ryan Gosling. Qual è la beauty routine della meravigliosa 33enne? Ecco i suoi segreti e trucchetti di bellezza.

Margot Robbie, la beauty routine dell’attrice: segreti e trucchetti di bellezza

Margot Robbie è una delle giovani attrici più ambite di Hollywood. Ha da poco sfilato sul red carpet per presentare la prima di Barbie, prossimamente al cinema accanto a Ryan Gosling. Ma come cura la sua pelle perfetta e carnagione chiara, proprio come Barbie?

Margot Robbie conosce l’importanza della pulizia quotidiana. Per mantenere la sua pelle fresca e chiara, l’attrice australiana si deterge il viso mattina e sera. La sua skincare comincia sempre con la pulizia sotto la doccia, non fa troppi passaggi perché non ha molto tempo.

Se non puoi impegnarti a pulire due volte al giorno, punta alla pulizia serale. Durante il giorno, la pelle accumula sporcizia, olio e impurità che possono portare a pori ostruiti e macchie. Elimina le impurità prima di andare a letto.

Altro segreto di bellezza di Margot Robbie. Soprattutto quando è in viaggio, la Robbie ha bisogno di cuscinetti esfolianti per mantenere la pelle pulita. Infusi con una combinazione rigenerante di acido salicilico, acido glicolico e aloe, i dischetti che predilige aiutano a levigare la pelle morta e le impurità, prevengono le eruzioni cutanee e migliorano il tono della pelle. Sono fantastici.

Gli alfa e beta idrossiacidi (AHA + BHA) sono potenti ingredienti attivi altamente efficaci per affrontare l’acne, i pori ostruiti e lo scolorimento. Si trovano in tutti i tipi di prodotti per la cura della pelle, dai detergenti ai tonici, dai sieri alle maschere per il viso.

Un altro elemento essenziale nella routine di cura della pelle di Margot Robbie: la crema per gli occhi. In un’intervista, l’attrice australiana ha rivelato che si picchietta sul viso la sua crema per gli occhi preferita non appena esce dalla doccia.

Sebbene la crema per gli occhi non sia una necessità, può essere utile per alleviare le occhiaie e il gonfiore, oltre a prevenire le zampe di gallina borse. Le creme per gli occhi possono ravvivare istantaneamente gli occhi stanchi.

La cura della pelle dell’attrice Margot Robbie continua con l’idratazione per mantenere la sua pelle liscia ed elastica, la crema non può mai mancare. Margot applica la sua crema per il viso preferita due volte al giorno, mattina e sera, per diminuire la secchezza e migliorare il suo bagliore.

E ancora, Margot Robbie non ne ha mai abbastanza delle maschere per il viso. Li usa per preparare la sua pelle per le riprese cinematografiche e i grandi eventi, spesso mentre è seduta sulla sedia del make-up. La maschera le dona un aspetto luminoso, chiaro, rugiadoso o elastico, e la scelta è molto varia. In più per Margot è l’occasione perfetta per rilassarsi.