La dieta di Jim Carrey

Jim Carrey, attore e comico di 62 anni, celebre per lo strabiliante ruolo da protagonista in The Mask al fianco di Cameron Diaz, da Ace Ventura al Grinch, al The Truman show, Se mi lasci ti cancello, fino a Una settimana da Dio, ha affascinato milioni di persone in tutto il mondo per la sua versatilità e il talento unico. Ma la sua vita personale non è stata molto facile, Jim ha sofferto per tanti anni di depressione, e negli ultimi 10 anni ha cambiato completamente stile di vita.

Jim Carrey non è sempre stato particolarmente sportivo: se doveva prepararsi per un film che richiedeva un fisico particolarmente definito e allenato, l’attore americano lavorava con un personal trainer, poi tornava alla vita di sempre piuttosto pigra e sedentaria. Dopo il ruolo ha detto “Adesso sono tornato in me. Ho di nuovo la mia pancetta e insieme siamo felici”.

La svolta è avvenuta nel 2013: Jim Carrey ha deciso di cambiare totalmente stile di vita, ha iniziato a mangiare bene limitando o eliminando grano, latticini, zucchero, caffè, alcol e tabacco. Un metodo curativo molto più dei farmaci, ricorda Carrey sui social.

L’attore di The Mask e Ace Ventura, tra tanti altri film iconici, ha espresso la sua preferenza per cibi puliti e biologici e l’importanza di una dieta equilibrata. Questa inclinazione non sorprende, dato che i suoi ruoli spesso richiedono un alto livello di comicità fisica e resistenza. La svolta nella sua vita, come visto, ha comportato un approccio più consapevole a ciò che immette nel suo corpo, dimostrando la flessibilità e l’apertura mentale dell’attore verso le scelte alimentari.

Sebbene non sia vegano, Carrey ha confessato di aver seguito una dieta prevalentemente a base vegetale. Nelle interviste, l’attore ha rivelato che una dieta a basso contenuto di prodotti animali lo ha aiutato a mantenere la sua salute fisica e il suo benessere mentale, attribuendolo anche a una migliore lucidità e ad un migliore umore.

Jim Carey e la dieta: il suo difficile passato

Uno degli attori e comici più celebri della sua generazione Jim Carey, 62 anni, è ricordato in modo iconico per i suoi ruoli in The Mask, Ace Ventura, Se mi lasci ti cancello e Una settimana da Dio tra tanti altri memorabili. L’attore americano con una delle carriere più longeve, ha raccontato del suo passato turbolento segnato dalla depressione.

Nel 2004, infatti, l’attore di Hollywood confessò di aver assunto psicofarmaci per molto tempo, e nel 2015 l’ex compagna Cathriona White si suicidò con un’overdose di farmaci. “Ne ho sofferto per anni, ma non è più la mia compagna costante come un tempo”, “Ho imparato che a volte sono felice e a volte no, sarebbe un’aspettativa ridicola pensare di essere in uno stato di grazia continua”, racconta Carrey. La consapevolezza gli ha permesso di schermarsi dalla delusione e dalla sofferenza.

Poi è arrivata la svolta nella sua vita, anche a livello di salute e di alimentazione. Da uno stile sedentario in cui mangiava senza “logica”, Jim da diverso tempo segue una dieta varia ricca di frutta, verdura, proteine ​​magre e cereali integrali. All’attore piacciono particolarmente i frullati verdi, che sono un ottimo modo per ottenere vitamine e minerali. Per il suo apporto proteico preferisce fonti magre come pollo e pesce. Tuttavia, è anche noto che ogni tanto si concede il suo cibo preferito, i tacos.