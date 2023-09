“Mi piace non lavarmi mai la faccia”: la bizzarra skincare di Cameron Diaz

Cameron Diaz, attrice ed ex modella di fama internazionale, nota per il ruolo di Mary in Tutti pazzi per Mary ha partecipato in seguito a molti film di successo. L’attrice ha rivelato: “Mi piace non lavarmi mai la faccia”, ecco la sua skincare.

Cameron Diaz, 51 anni, ha una carriera di successo alle spalle come attrice e anche ex modella: dal film The Mask, con Jim Carrey, a “Tutti pazzi per Mary”, al primo film Charlie’s Angels, solo per citare i più famosi. La Diaz è nota anche per la sua bellezza, occhi di ghiaccio e carnagione chiara, con un fisico invidiabile anche ora dopo i 50anta. Cameron Diaz ha così confessato i segreti della sua bellezza e la skincare: “Mi piace non lavarmi mai la faccia”, ha detto in primis.

“L’ultima cosa a cui penso ogni giorno, forse per niente durante il giorno, è il mio aspetto”, ha confessato la Diaz. È un cambiamento radicale rispetto alla sua vita di attrice, dove passava ore davanti allo specchio con i capelli e il trucco a smontare il suo aspetto.

Come aveva già rivelato la sua collega Kate Hudson su di lei, Cameron Diaz ha ribadito che il suo aspetto non le interessa più a 51 anni, ammettendo che raramente si lava la faccia: “Non faccio letteralmente nulla. Ho miliardi di prodotti che uso due volte al mese, se va bene”.

Da tre anni Cameron è anche mamma della piccola Reddix, che rappresenta per lei la realizzazione di un grande sogno in cui riesce tramite la maternità surrogata. Ma passiamo alla skincare: la Diaz usa solo acqua.

Sembra che la mattina durante la doccia lasci scorrere acqua sul viso senza l’utilizzo di prodotti particolari. Nello specifico però quando proprio ne ha voglia fa uno scrub e usa un semplice olio nutriente a base di antiossidanti. Pochissime gocce per il giusto nutrimento della pelle. Niente di più.

Cameron dichiara infatti che, pur avendo una marea di prodotti, non li utilizza perché da tempo si dice essere libera dalla schiavitù della bellezza eterna.

Per l’attrice americana, ormai da anni lontana da Hollywood e anche dagli eventi mondani, c’è un unico rimedio: smetterla di guardarsi allo specchio in continuazione. La sua beauty routine, all’alba dei 51 anni, è ridotta all’osso se non completamente assente. Cameron Diaz ha spiegato che non le importa molto del suo aspetto, né dovrebbe importare agli altri. “Il più delle volte mi dimentico di applicare i prodotti, mi passa proprio di mente”.

La famosissima e amata attrice di Hollywood, Cameron Diaz splendida 51enne, ha ribadito di non prestare più molta attenzione al suo aspetto dopo anni e anni trascorsi a esserne quasi ossessionata a causa del suo lavoro. Per questo anche la sua skincare è quasi assente, se non per l’uso sporadico di qualche prodotto.

Cameron è bellissima di natura, non per merito della sua beauty routine quindi, dato che è inesistente stando alle sue parole. “Negli ultimi otto anni sono come una selvaggia, sono una bestia”, ha detto la Diaz, rivelando di aver riscoperto una vita più naturale e selvaggia. Oggi cosa fa? Cameron Diaz si occupa di vini. Ha lanciato un’etichetta enologica che sta riscuotendo un enorme successo: la Avaline.