Joan Collins, attrice britannica, per anni è stata un sex symbol del cinema hollywoodiano. Oggi ha 90 anni ma è più in forma che mai. L’attrice, infatti, ha rivelato i suoi consigli alimentari per arrivare ai 100 anni. Scopriamo la sua dieta.

La dieta di Joan Collins: i consigli per arrivare a 100 anni

Per anni l’attrice britannica Joan Collins è stata un sex symbol del cinema hollywoodiano facendosi apprezzare sia in ruoli brillanti che in parti più serie. Arrivata in tv, è diventata nota con il ruolo della perfida “Alexis Colby” nella serie TV Dynasty. Per i suoi contributi al cinema e televisione possiede due stelle sulla Hollywood Walk of Fame.

E’ stata delle attrici di Hollywood più pagate nel mondo della televisione, aggiudicandosi anche un Golden Globe come miglior attrice, oltre a diverse altre candidature. All’età attuale di 90 anni, l’attrice appare in perfetta forma. Ma qual è il suo segreto?

Joan Collins ha spiegato cosa serve secondo lei per vivere fino a 100 anni. L’attrice 90enne ha detto che le persone sopra i 75 anni dovrebbero mangiare un quarto di quello che mangiavano quando erano ventenni se vogliono mantenere un fisico snello, e ha aggiunto che è convinta che vivrà fino ai 100 anni grazie alla dieta sana che segue, all’esercizio fisico e alla cura del viso.

La Collins ha detto in un’intervista che per mantenere un aspetto fisico giovane non serve il bisturi: “Ho fatto il botox una volta tanti anni fa. L’ho detestato. Sono un’attrice, devo essere in grado di mostrare le mie espressioni facciali”.

E, ha continuato: “A 50 anni si ha bisogno della metà di quello che si mangiava quando se ne avevano 20. E a 75 se ne ha bisogno la metà della metà. Sono convinta che vivrò fino ai 100 anni, e segnati le mie parole: abbi cura della tua pelle, non uscire mai di casa senza esserti truccata”.

L’attrice, ex star di Dynasty, ha dato dei consigli sull’alimentazione che segue: “Non serve fare la dieta, basta mangiare meno. Non bere mai l’acqua del rubinetto e se devi perdere qualche chilo in più in poco tempo mangia uova bollite e broccoli per tre giorni. Fai un po’ di attività fisica, io la odio ma è essenziale”.

I segreti della forma di Joan Collins: come arrivare a 100 anni?

L’attrice britannica si è sposata per la quinta volta nel 2002 con il 58enne Percy Gibson, ma non le importa della differenza di età: “L’età di Percy è l’ultima cosa di cui mi preoccupo. Stavamo lavorando insieme e ci siamo innamorati inaspettatamente l’uno dell’altra. È il mio premio, come in tanti sanno, ho dovuto baciare molti rospi nella mia vita”.

La star di Hollywood ha parlato anche di come superare le perdite dei propri cari e le sofferenze della vita:

“Il mio consiglio, per quanto possa valere, è semplicemente quello di andare avanti. Qualsiasi cosa sia successa, non rimuginate, siate resilienti e non pensate mai a come sarebbe potuta andare diversamente. Giocatevi le carte che avete perché ogni giorno potrebbe essere l’ultimo”, ha detto la Collins.