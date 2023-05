Testosterone basso: come stimolarlo con rimedi naturali

Il testosterone, prodotto all’interno dei testicoli, è uno degli ormoni maschili più importanti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause di bassi livelli di testosterone nel sangue, le conseguenze di tale condizione all’interno del rapporto di coppia e come risolvere naturalmente.

Testosterone basso

Il testosterone è un ormone molto importante, che è prodotto sia dall’organismo maschile e sia dall’organismo femminile. Nella donna, tuttavia, i livelli di testosterone sono notevolmente più bassi rispetto a quelli dell’uomo, ma restano, comunque, essenziali perché, insieme a quelli di estrogeno, contribuiscono all’equilibrio ormonale.

Nell’uomo, i livelli di testosterone sono notevolmente più alti rispetto a quelli della donna e, nello stesso modo, essenziali perché, durante la pubertà, contribuiscono allo sviluppo sessuale, della massa muscolare, dei peli pubici, dei peli sul corpo, della crescita della barba e molto altro ancora.

Prodotto all’interno dei testicoli, nell’uomo, il ruolo del testosterone non è limitato e livelli bassi possono essere responsabili anche di uno scarso desiderio sessuale, malumore, stanchezza, affaticamento e, infine, impotenza.

Testosterone basso: cause

Le cause che determinano bassi livelli di testosterone sono tantissime e sebbene, all’apparenza, questo possa essere un problema comune, nello specifico, si stima che gli uomini più giovani, rispetto a quelli più adulti, ne siano interessati in percentuale più bassa. A partire dai 40 anni, tuttavia, avere livelli bassi di testosterone nel sangue, a causa dell’età che avanza, è del tutto normale e questa condizione, in alcuni uomini, può provocare scarso desiderio sessuale e, persino, disfunzione erettile.

Avere difficoltà a raggiungere o a mantenere l’erezione, di tanto in tanto, è normale. Tuttavia, quando questa difficoltà si presenta ad ogni rapporto sessuale e, in generale, ci si rende conto di aver perso interesse per le attività sessuali, in generale, allora, molto probabilmente, si è affetti da impotenza e livelli bassi di testosterone nel sangue potrebbero confermare tale condizione.

Testosterone basso: miglior rimedio

Se bassi livelli di testosterone nel sangue, scarso desiderio sessuale ed impotenza sono molto comuni negli uomini di tutte le età, molto più comune è la possibilità che questa condizione sia solo temporanea e determinata da fattori esterni all’uomo, ovvero, che non dipendono dalla sua volontà. A volte, infatti, bassi livelli di testosterone e, di conseguenza, impotenza, possono essere l’effetto collaterale di un farmaco, una patologia pregressa, un rapporto di coppia difficile, una situazione di stress che è esterna alla coppia.

Queste situazioni sono sempre temporanee. Sostituire un farmaco, terminare un rapporto di coppia malsano ed allontanare lo stress dalla propria vita possono voler dire ripristinare livelli ottimali di testosterone nel sangue e, di conseguenza, mettere fine alla disfunzione erettile.

In alcuni casi, alcune situazioni alla base della disfunzione erettile, non possono essere modificate ed, allora, si può ricorrere all’assunzione di un integratore alimentare che possa migliorare la condizione. Ovviamente, l’integratore alimentare non va mai scelto a caso ed è preferibile puntare su prodotti naturali al 100%, che risolvono il problema, senza provocare disagio all’organismo, come accade con l’assunzione di prodotti alternativi.

