Jodie Comer celebre attrice britannica è diventata conosciuta nel ruolo di Villanelle nella serie televisiva Killing Eve. Nonostante sia una stella nascente nella recitazione potrebbe benissimo dedicarsi anche al fitness. Ecco la sua dieta.

La dieta di Jodie Comer

Jodie Comer attrice britannica nata a Liverpool, 31 anni, è nota per il ruolo di Villanelle in Killing Eve e non solo. Per questo ruolo si aggiudica il BAFTA Television Award e il Premio Emmy, oltre a 2 candidature agli Oscar. Nel 2022 ha vinto il Critics Choice Super Award per The Last Duel di Ridley Scott e si è aggiudicata un secondo BAFTA Television Award alla migliore attrice per il suo ruolo nel film televisivo Help. Jodie è una vera e propria atleta, con una routine definita, orari rigidi e allenamenti studiati. L’attrice britannica, infatti, non perde mai occasione per esercitarsi, nemmeno quando gli impegni sul set le richiedono giornate di lavoro lunghissime.

La ricordiamo come protagonista femminile della commedia Free Guy – Eroe per gioco e ottiene consensi con il ruolo di Marguerite de Carouges nel film storico The Last Duel di Ridley Scott. Nello stesso anno ottiene un altro successo sul piccolo schermo con il film TV Help per cui ha vinto un secondo BAFTA Television Award alla migliore attrice. Lo scorso anno invece Comer è stata protagonista di The Bikeriders e The End We Start From. Ma come si tiene così in forma a 31 anni, per cui come detto, potrebbe anche essere un’istruttrice di fitness?

Lo yoga e il pilates non mancano mai nella routine di Jodie Comer. L’attrice pratica da casa con l’aiuto di insegnanti online o con l’aiuto di personal trainer: “La mattina per prima cosa faccio un’ora di pilates”, ha raccontato l’attrice. Questa pratica, sostiene la britannica, ha cambiato il suo corpo, rendendola più forte e flessibile. L’attrice si allena nelle prime ore della mattina prima di andare sul set per le riprese mentre quando non è impegnata per lavoro si concede di svegliarsi alle 8 per allenarsi con più calma.

Jodie, che è stata definita “la donna più bella del mondo” perché il suo volto è quello si avvicina di più ai valori della sezione aurea, cioè una formula matematica che, secondo i greci che l’hanno scoperta, spiegherebbe la bellezza, segue anche una giusta e attenta dieta per restare in forma. Jodie Comer adotta una strategia dietetica equilibrata, la sua giornata inizia con una colazione moderata, riservando la maggior parte del suo apporto calorico per una cena anticipata preparata dalla sua talentuosa madre. Abbracciando una filosofia di assaporare gusti diversi, Comer rifiuta di limitarsi a categorie alimentari specifiche. Tuttavia, sostiene il principio della moderazione.

Jodie Comer e la dieta: cosa mangia l’attrice?

Per curare al meglio la sua fisicità, snella, alta e slanciata, Comer segue una dieta varia e sana, come le ha sempre consigliato sua madre. E nonostante la sua passione per i cioccolatini, si assicura che queste dolci indulgenze siano riservate a pochi momenti. Come detto, inoltre, la star britannica è molto appassionata di sport e di fitness dallo yoga al pilates per cui si allena ogni giorno. Insieme al suo personal trainer, Jodie segue esercizi sia per la forza sia per la mobilità, tra circuiti per gli arti inferiori, superiori e per il core. Nel tempo libero, poi, integra questo lavoro con delle lunghe passeggiate.

Anche se le sue giornate iniziano prestissimo, Comer è ben consapevole dell’importanza del riposo. Ecco perché dopo una giornata frenetica tra lavoro e allenamenti le piace concedersi un bagno caldo con cui rilasciare tutto lo stress e liberare la mente dai pensieri.