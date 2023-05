Karl Lagerfeld, direttore creativo di Fendi e di Chanel oltre ad aver firmato una sua linea omonima che tutt’ora è molto apprezzata, seguiva una dieta divenuta molto popolare. Scopriamo cosa mangiava lo stilista e star della moda.

La dieta di Karl Lagerfeld: cosa mangiava lo stilista?

La dieta dello stilista scomparso Karl Lagerfeld, ex direttore di Fendi e Chanel, è diventata virale grazie al libro ‘The Karl Lagerfeld Diet’, scritto nel 2004 dal fashion guru insieme al medico francese Jean Claude Houdret. Fu lui a far dimagrire Karl di 40 chili in poco più di un anno.

Qual è questa famosa dieta seguita da Lagerfeld? Non sentendosi a suo agio col proprio corpo fin dagli anni sessanta, nel 2004 Karl Lagerfeld è riuscito a buttare giù oltre 40 chili in tredici mesi per poi non riprenderli più, seguendo le indicazioni del dottor Houdret.

Il programma ‘Spoonlight’, ideato dal dottor Houdret e seguito da Karl Lagerfeld si basa sul riequilibrio del cibo. E’ un regime alimentare low-carb (pochissimi carboidrati), senza grassi, iperproteico (contiene anche un beverone di latte, soia e uova per aumentare la massa muscolare) e con poche calorie.

Si sviluppa con 120 ricette che includono zuppe, antipasti e insalate e dessert. Via libera a pesce fresco, carne bianca, frutta e verdura ma i menù sono bilanciatissimi e senza sgarri. Banditi la pasta, il pane, la carne rossa, i formaggi, l’uva e le ciliegie.

Oltre alla dieta, Lagerfeld svelò alcuni consigli e suggerimenti personali per rimanere snelli, in forma e attraenti. I suoi consigli includevano la cura della pelle, la gestione dello stress, la rinuncia al tabacco, come dormire di più e fare esercizio fisico ma anche i trattamenti cosmetici e qualche suggerimento sulla chirurgia estetica di supporto.

“Avevo un programma da seguire la prima settimana e per sei mesi la mia colazione è stata solo due fette di pane con mezzo pompelmo. I sei mesi successivi avevo uno yogurt, che non mi è mai piaciuto ma ho cambiato gusti ed ora vado a dormire la sera pensando piacevolmente allo yogurt che mi aspetterà la mattina successiva”, rivelò il direttore di moda.

Karl Lagerfeld e i segreti della sua forma

La dieta seguita da Lagerfeld, per perdere 40 chili, si divide in 3 fasi. Una ipocalorica rigida da 800-900 calorie al giorno, una fase da 1000-1200 calorie e un piano di mantenimento da 1600 calorie.

Adatta a uomini sopra i 50/60 anni molto sedentari o a donne sopra i 40 anni sedentarie e di altezza media. Consultare sempre prima il proprio medico o un nutrizionista prima di seguirla, è una dieta molto dura.