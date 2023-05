La dieta Mind è una delle più note e diffuse degli ultimi anni. Non solo per la semplicità degli alimenti da assumere ma soprattutto perché è molto simile alla amata dieta mediterranea. In più, la dieta Mind fa bene al cervello e previene anche l’Alzheimer. Ecco lo schema settimanale.

Dieta Mind: lo schema settimanale

La dieta Mind, acronimo di “Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay”, è un esempio di dieta formulata per il benessere del sistema nervoso, ed in particolare per la prevenzione delle patologie neurodegenerative come la demenza senile e il morbo di Alzheimer.

Nel dettaglio la dieta Mind unisce due tipi di diete, ossia la dieta Dash a quella mediterranea, focalizzando l’attenzione sulla salute del cervello.

La dieta Dash e quella Mediterranea hanno dimostrato di ridurre il rischio di patologie cardiovascolari, così come anche il diabete e altre patologie croniche.

La dieta Mind non ha uno schema settimanale preciso, con linee guida specifiche e quantità da seguire. Il menù di chi segue la dieta deve contenere in maggiori quantità i cibi forniti in una lista di 10 alimenti.

Dieta Mind: cibi consigliati

Possiamo riunire tutti i cibi consigliati in 10 categorie principali. La prima è costituita da vegetali a foglia verde, come spinaci e insalata verde. Le porzioni consigliate sono di almeno 6 a settimana.

Inoltre, una volta al giorno, è necessario accompagnare queste verdure ad altre tipologie di vegetali.

Importantissimi i frutti di bosco, fortemente consigliati nella dieta Mind, essi includono mirtilli, lamponi e more e dovrebbero essere consumati almeno 2 volte a settimana.

Altro alimento consigliato è la frutta secca, possibilmente variata ogni volta e assunta in almeno 5 porzioni a settimana. A questo si aggiunge il consiglio di consumare olio di oliva.

I cereali integrali sono un’altra categoria di alimenti consigliati, che dovrebbero essere consumati in almeno 3 porzioni a settimana.

Il pesce è un altro alimento consigliato nella dieta Mind, da consumare almeno 1 volta a settimana per il suo contenuto di omega-3.

Sono consigliati anche i legumi, da assumere almeno 4 volte a settimana, variandoli senza fare una distinzione di preferenza all’interno di questa categoria.

Tra la carne è da preferire il pollame o comunque la carne bianca, tacchino compreso, da consumare 2 volte a settimana circa. Sono concessi tutti i metodi di cottura ad eccezione della frittura.

Nella dieta Mind è consigliato il vino in moderate quantità, massimo 1 bicchiere al giorno. Sono consigliati sia rosso che bianco, anche se il primo è associato maggiormente alla riduzione del rischio di sviluppare il morbo Alzheimer.