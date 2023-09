Kasia Smutniak, attrice e modella di origine polacca, conosciuta e amata dal cinema italiano è apparsa sul red carpet della Mostra di Venezia 2023 più in forma che mai. Ecco la dieta di Kasia Smutniak.

La dieta di Kasia Smutniak: cosa mangia l’attrice?

La bellissima e talentuosa attrice Kasia Smutniak, di origine polacca, 44 anni mamma di Sophie, avuta dallo scomparso Pietro Taricone, è ormai uno dei volti più amati in Italia nel cinema e anche sui social dove condivide spesso foto della sua quotidianità e del suo lavoro. Ma non solo.

La bella Kasia lancia messaggi di body positive ai suoi fan a cui ha parlato spesso della vitiligine con cui la Smutniak ci convive senza alcun dramma, come lei stessa ha spiegato.

“La mia non è una storia né triste né tragica né tantomeno orripilante. È stato un percorso lungo ma bellissimo”, ha raccontato l’attrice. Kasia Smutniak ha anche raccontato di avere bisogno di molte ore di sonno, ma di essere poi molto attiva durante la giornata.

Già a 16 anni Kasia ha conseguito il brevetto di pilota di aerei, anche perché suo padre Zenon è membro dell’Aeronautica militare polacca. E proprio suo padre le ha insegnato l’importanza dello sport perché “ti dà disciplina, che nella vita serve, ti spinge a sentirti responsabile”.

Infatti Kasia ha imparato a praticare diversi sport, attratta soprattutto dal processo di apprendimento di ogni nuova disciplina. E a proposito di fatica, è ciò a cui pensa ogni volta che vede un atleta vincere una medaglia olimpica, per questo, a prescindere da chi l’abbia vinta, ogni volta si commuove, pensando a cosa c’è dietro il raggiungimento di un simile traguardo.

La dieta di Kasia Smutniak: come si tiene in forma?

Kasia Smutniak, attrice e modella italiana d’adozione, è considerata una delle donne più belle e attraenti del cinema italiano e non solo. Nonostante sia considerata da molti un sex symbol, Kasia si definisce spesso un po’ maschiaccio, preferisce le sneakers ai tacchi, e spesso su Instagram si fa vedere completamente struccata.

Ma anche senza make-up la sua bellezza è notevole. Per tenersi in forma oltre allo sport, come anticipato, segue uno stile di vita sano come la sua alimentazione.

La sua scelta alimentare è prevalentemente intuitiva, infatti, l’attrice non ha mai detto di seguire una dieta specifica ma di adeguarsi ai suoi impegni e alla sua routine. Tutto parte dallo stile di vita: da quando era ragazzina non si è mai lasciata andare a eccessi, a partire dal cibo.