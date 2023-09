Ultima ondata di caldo di settembre: come fare

L’inizio di autunno con temporali e rovesci della fine di agosto ha lasciato spazio a una nuova fiammata e ondata di caldo che si sta facendo sentire in questi giorni di settembre. Si tratta, molto probabilmente, dell’ultima ondata di settembre che investirà ancora l’Italia da nord a sud con temperature elevate che lasceranno il segno.

Ultima ondata di caldo di settembre

Con il mese di settembre, iniziato da qualche giorno, le temperature alte continuano ad accompagnare gli italiani nelle varie giornate. Come si è intuito da questi giorni, il caldo è tornato nuovamente a essere presente con la colonnina di mercurio che si è notevolmente alzata e le temperature a impennarsi.

Come affermano anche gli stessi meteorologi, la prima settimana di settembre, quindi il periodo che va dal 4 al 9 del mese corrente, fa registrare l’ennesima ondata di caldo su tutta l’Italia. Infatti, dal nord al sud si registra un considerevole aumento delle temperature con il termometro che arriverà a toccare anche i 35° soprattutto nelle isole.

Dopo una leggera parentesi contraddistinta da piogge e rovesci che sembrava un anticipo dei mesi autunnali, ecco che le temperature sono nuovamente in rialzo e, per tutta la settimana, si preannunciano giornate soleggiate. Il clima si preannuncia sereno e stabile per quasi tutta la decade di settembre.

Le temperature sono alte, ma non roventi e non vi saranno i classici picchi di umidità e di afa che hanno contraddistinto i mesi di giugno e luglio dove il termometro è arrivato a toccare i 40° circa soprattutto al centro, in città come Firenze, Bologna, ma anche Napoli, Cagliari, ecc.

Ultima ondata di caldo di settembre: come comportarsi

Sebbene le temperature siano ancora alte, nonostante siamo giunti al 4 settembre, il caldo è ancora presente in tutta Italia e, come al solito, è bene prepararsi con soluzioni e stratagemmi intelligenti. In casa sarebbe bene cercare di non abbassare le tapparelle o persiane nelle ore più calde, ma aspettare verso sera quando le temperature iniziano a scendere.

Si consiglia di optare per delle tende oscuranti e schermanti in modo da proteggersi dai raggi del sole e non farlo entrare troppo in casa. Inoltre, è utile anche consumare acqua naturale non troppo ghiacciata, ma fresca. Per gli animali domestici proteggerli evitando di farli uscire nelle ore calde optando per orari più freschi come la sera o il mattino.

Come al solito, i rimedi naturali e casalinghi sono considerati i migliori alleati per riuscire a sopperire a questo caldo anomalo del mese di settembre con temperature molto alte che investiranno l’Italia da nord a sud. L’uso poi di un condizionatore o raffrescatore d’aria come Artic Cube è una soluzione ottimale anche perché non dannoso e refrigerante per l’ambiente.

