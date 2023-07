Katia Ricciarelli, sovrano italiana, continua ad essere un punto di riferimento per i cantanti lirici. Ma come resta in forma all’età di 77 anni? Ecco la dieta seguita dalla Ricciarelli.

La dieta di Katia Ricciarelli: cosa mangia il soprano e attrice italiana

Katia Ricciarelli, 77 anni, è ormai lontana dalle scene musicali come sovrano. Si è esibita nei maggiori teatri del mondo ispirando tanti altri cantanti lirici. Poi, ha aperto la carriera di attrice, inizialmente in film TV e fiction, successivamente in film d’autore ricoprendo anche ruoli da protagonista. Nel 2021 è stata una concorrente della sesta edizione del Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini.

Ma come si tiene in forma la Ricciarelli? Per la sua professione da sovrano, la dieta fa la differenza? La cantante ha risposto: “Assolutamente no. Ci sono anche quelli che dicono che le acciughe fanno bene alla gola, alle corde vocali ma non è vero”. Ma ha comunque sottolineato che bisogna essere attenti a non prendere centinaia di chili perchè specialmente adesso, i cantanti lirici sono quasi tutti enormi.

“Non grassi, enormi e questo non va bene perchè questo non ti aiuta con il diaframma. Come fai a muovere il diaframma con questo peso?”, ha detto la Ricciarelli.

La dieta di Katia Ricciarelli: come si tiene in forma?

La sovrano italiana Katia Ricciarelli ha parlato del suo rapporto con il cibo e la dieta mentre ai fornelli ha rivelato di essere molto brava. La cantante e attrice ha detto di saper cucinare, però, come nella vita, usa il buon senso cioè quando ha dei buoni ingredienti è sicura che vengano delle ricette poi altrettanto buone.

Quando ha partecipato come concorrente al GFVip, l’ex moglie di Pippo Baudo si è detta preoccupata per il suo ingresso soprattutto per la sua dieta vegana.

Appena uscita dalla Casa più spiata d’Italia, la Ricciarelli ha preso il Covid, e ha detto che è stato terribile. La cantante è dunque risultata positiva al Covid-19 dopo la sua partecipazione al reality show, e ha deciso di parlarne apertamente con i telespettatori italiani.