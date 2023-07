Manuel Bortuzzo, nuotatore paralimpico ed ex concorrente del GFVip di Alfonso Signorini, segue una dieta consigliata dal suo nutrizionista di fiducia. Ecco cosa mangia l’atleta.

La dieta di Manuel Bortuzzo: cosa mangia l’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Luca Di Tolla, nutrizionista, da qualche tempo ha iniziato a seguire anche Manuel Bortuzzo, il nuotatore triestino 23 anni, che 4 anni fa fu coinvolto per errore, in una sparatoria. Da quel momento vive su una sedia a rotelle, ha dovuto stravolgere la sua vita ma ha deciso di provare a coronare il suo sogno partecipando alle Paralimpiadi di Parigi. Anche per questo ha iniziato a collaborare, di nuovo, con Di Tolla.

Una sana e corretta alimentazione serve a preservare, migliorare lo stato di salute ma al contempo anche a prevenire una serie di patologie come il diabete, dislipidemie, sindrome metabolica o problemi cardiovascolari per citarne alcune.

Stesso discorso vale anche per le persone con disabilità e “quando si parla poi di atleti il lavoro diventa ancor più certosino”, ha confessato il nutrizionista dei nuotatori perché l’obiettivo principale è quello di renderli più performanti attraverso un fabbisogno energetico giornaliero adeguato.

La giornata di Manuel Bortuzzo è più o meno sempre la stessa in quanto a routine fisica: si parte sempre con esercizi, fisioterapia e poi colazione con il suo papà, grande punto di riferimento per l’atleta paralimpico. Poi Manuel si dirige in piscina dove si allena al centro sportivo della Polizia a Roma.

Proprio suo padre Franco in un’intervista confessò il motivo per il quale Bortuzzo si è ritirato dalla casa più spiata d’Italia, per problemi di salute. “Ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco”, aveva detto suo padre. E così, infatti, Manuel dovette lasciare il gioco.

La dieta di Manuel Bortuzzo: come si tiene in forma?

Uno dei favoriti alla vittoria finale del GFVip 2022 a detta di molti, come anticipato Manuel Bortuzzo fu costretto ad abbandonare il reality, condotto da Alfonso Signorini, per motivi di salute. L’atleta paralimpico, mangiando meno e non seguendo la sua routine di alimentazione come consigliata dal suo nutrizionista, è dimagrito visibilmente e ha perso la massa muscolare.

Per chi è costretto alla sedia a rotelle, infatti, questo è un grave problema che comporta anche conseguenze serie alla lunga. Subito dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Manuel è tornato ad allenarsi. Il nuoto ha sempre occupato una parte fondamentale della sua vita. Ed è tutt’ora così.

L’atleta, infatti, si allena quotidianamente. Piscina, palestra, segue un programma di alimentazione specifico. “Sognavo le Olimpiadi, mi stavo allenando per quello prima che mi sparassero. Ora non è cambiato moltissimo da questo punto di vista: sogno le Paralimpiadi, voglio vincere”, ha confessato Manuel.