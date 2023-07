Dieta estiva per perdere peso: consigli e rimedi

La dieta estiva nasce con l’obiettivo di aiutare le persone a perdere peso e a restare in forma sfruttando l’alimentazione tipica della stagione, per una perfetta forma fisica, ma anche e soprattutto per preservare il benessere psicofisico dell’organismo.

Dieta estiva per perdere peso

La dieta estiva nasce con l’obiettivo di aiutare le persone a perdere peso e a restare in forma sfruttando l’alimentazione tipica della stagione perché, in fin dei conti, perdere peso è importante non solo al fine di sfoggiare una perfetta forma fisica, ma anche e soprattutto per preservare il benessere psicofisico dell’organismo. Inoltre, stare bene con se stessi vuol dire anche stare bene in società, essere sicuri di sé e costruire una rete sociale forte e sicura.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso con la dieta estiva, quali sono gli alimenti che più di tutti possono aiutare in questo percorso così complesso ed, eventualmente, su quale supporto extra fare affidamento non solo quando perdere peso diventa più difficile, ma anche per risultati più rapidi e stabili nel tempo.

Dieta estiva per perdere peso: consigli

La dieta estiva favorisce la perdita di peso e il peso forma sfruttando l’alimentazione tipica della stagione estiva. Tuttavia, è bene sempre tener presente che, se, da un lato, l’esagerazione non porta mai a nulla di buono e, dunque, bisogna essere sempre moderati nelle porzioni, dall’altro, è importante adottare qualche accorgimento per dei benefici immediati e stabili nel tempo.

Prima di tutto, la dieta estiva consiglia di evitare che il cosiddetto cibo spazzatura sia una regolarità. Questo, infatti, non sono porta all’aumento incontrollato del peso e, potenzialmente, ad obesità e sovrappeso, ma anche a problemi di salute importanti, sia per gli ingredienti che si utilizzano e sia per i problemi strettamente connessi all’obesità vera e propria.

Un altro suggerimento della dieta estiva è quello di bere sempre molta acqua. Secondo gli esperti, dovremmo bere almeno due litri di acqua al giorno, ma la dose giornaliera, in realtà, varia da persona a persona, sulla base della sua storia clinica e personale. Certo è che l’acqua mantiene alti i livelli di idratazione dell’organismo, aiuta a perdere i liquidi in eccesso e contrasta la ritenzione idrica. Inoltre, disseta ed idrata molto più delle bevande tipicamente estive, ricche di zuccheri aggiunti che non solo non dissetano, ma disidratano pure.

Al fine di avere una forma fisica perfetta, secondo la dieta, dovremmo evitare anche le bevande alcoliche che, al pari di quelle zuccherate, non solo disidratano, ma sono anche caloriche e contribuiscono, pertanto, all’aumento di peso.

Le insalate, i piatti freddi, la frutta e la verdura sono gli unici alimenti su cui fare affidamento per una perdita di peso rapida e sana. In particolare, la verdura dovrebbe essere presente ad ogni pasto, specie nel caso vi siano carboidrati semplici, che svuotano lo stomaco molto più in fretta e aprono la strada alla fame nervosa.

Dieta estiva per perdere peso: miglior integratore alimentare

A volte, il metabolismo lento ostacola la perdita di peso, nonostante l’alimentazione corretta che la dieta estiva suggerisce e l’esercizio fisico che, in un quadro di preservazione del benessere psicofisico non può mancare mai. Come velocizzare il metabolismo?

